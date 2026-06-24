Social· 1 min citire

INHGA: Avertizare de inundații în 29 de județe

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 24 iun. 2026, 13:19

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineața, pentru râuri din 29 de județe ale țării. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide, creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, precum și depășirea cotelor de atenție pe numeroase cursuri de apă.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 24 iunie, ora 12:00 – 25 iunie, ora 09:00 și vizează bazine hidrografice importante din Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Printre râurile afectate se numără Someșul Mic, Arieș, Mureș, Timiș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Trotuș, Bistrița și Moldova.

Potrivit INHGA, cele mai intense fenomene hidrologice sunt așteptate pe râurile mici din județele Cluj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Buzău și Vrancea, unde probabilitatea producerii viiturilor și a inundațiilor locale este mai ridicată.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub avertizare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

INGHArisc inundatii

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe