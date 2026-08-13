Insolația poate apărea și fără expunere directă la soare. Semnalul de alarmă tras de medici

Publicat 13 aug. 2026, 10:39 Sursă Realitatea.Net

Vara, temperaturile ridicate pot pune organismul la grea încercare, iar riscul de insolație nu dispare atunci când ne retragem la umbră. Căldura excesivă, umiditatea și lipsa hidratării pot afecta capacitatea corpului de a-și regla temperatura și pot duce la apariția unor simptome care nu trebuie ignorate. Medicii explică în ce situații poate apărea insolația, cum o recunoaștem și ce măsuri putem lua pentru a o preveni.

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