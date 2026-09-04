Sanatate· 2 min citire

Peste jumătate dintre adulții din UE erau supraponderali în 2025. Cum stă România la acest capitol

Supraponderal

Supraponderal

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat4 sept. 2026, 14:35
SursăRealitatea.net

Mai mult de unul din doi adulți din Uniunea Europeană avea probleme de greutate în 2025, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Proporția persoanelor supraponderale a ajuns la 51,7% la nivelul blocului comunitar, în timp ce România s-a numărat printre țările cu cele mai reduse niveluri ale obezității.

Potrivit metodologiei Eurostat, obezitatea este stabilită la un indice de masă corporală, sau IMC, de cel puțin 30. Categoria preobezității include persoanele cu un IMC între 25 și 30. IMC-ul se calculează prin împărțirea greutății, exprimată în kilograme, la pătratul înălțimii, exprimată în metri.

Persoanele cu un IMC sub 18,5 sunt încadrate în categoria subponderală.

România, la coada clasamentului privind obezitatea

Cele mai mari ponderi ale populației adulte cu obezitate au fost raportate în Malta, unde 26,6% dintre locuitori se aflau în această situație. Pe următoarele poziții s-au situat Letonia, cu 24,6%, și Finlanda, cu 23,2%.

La polul opus, Italia a înregistrat cea mai mică rată a obezității din Uniunea Europeană, de 7%. Grecia a raportat un procent de 12,8%, iar România, de 12,9%, ceea ce plasează țara noastră în primele trei state membre cu cele mai mici valori.

În Spania, 14,9% dintre adulți erau obezi, în timp ce 36,3% se încadrau în categoria preobezității. Astfel, ponderea totală a persoanelor supraponderale a fost de 51,2%.

Diferențe importante între femei și bărbați

Datele Eurostat indică o prevalență mai mare a excesului ponderal în rândul bărbaților. Rata obezității era de 17,4% pentru bărbați, față de 15,3% în cazul femeilor.

Diferența este mai amplă în categoria preobezității: 41,9% dintre bărbații din UE aveau un IMC între 25 și 30, comparativ cu 29,3% dintre femei.

Pe de altă parte, subponderalitatea a fost mai frecventă în rândul femeilor, unde a ajuns la 2,9%, față de doar 1% în cazul bărbaților.

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