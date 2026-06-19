Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De luni până vineri, în Matinalul Realitatea Plus – VIDEO

Publicat 19 iun. 2026, 14:58 Actualizat 19 iun. 2026, 15:05

Sănătatea nu trebuie să fie complicată. Nu avem nevoie de termeni medicali greu de înțeles, ci de decizii simple, luate în fiecare zi. Nicole Păcuraru te așteaptă la o nouă rubrică, creată special pentru tine și familia ta.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre realitatea medicală