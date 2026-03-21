Ajutoare pensionari 2026: Cine primește cei 1.000 de lei și care sunt condițiile de acordare

Seniorii cu pensii de până la 3.000 de lei vor beneficia de un sprijin financiar suplimentar în valoare de până la 1.000 de lei în 2026. Măsura, agreată recent în coaliția de guvernare, prevede distribuirea banilor în două tranșe egale, acordate simbolic înainte de sărbătorile de Paște și de Crăciun. Care sunt pragurile de venit și cine încasează suma maximă.

Pensionarii cu venituri reduse din România vor beneficia de un nou sprijin financiar în cursul anului 2026 . Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind distribuirea unor sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei , menite să susțină puterea de cumpărare a seniorilor în perioadele de sărbători.

Proiectul a primit deja aviz favorabil în Comisiile de Buget-Finanțe din Parlament, cu o majoritate covârșitoare (40 de voturi „pentru”), urmând să fie supus votului final în plenul reunit.

Cine beneficiază de ajutorul financiar: Praguri de venit și sume

Valoarea sprijinului este calculată în mod progresiv, în funcție de cuantumul pensiei încasate lunar. Astfel, efortul bugetar se concentrează pe categoriile cele mai vulnerabile:

Calendarul plăților: Banii vin în două tranșe egale

Pentru a veni în sprijinul pensionarilor în perioadele cu cheltuieli ridicate, Guvernul a decis ca plățile să fie efectuate în două etape :

Prima tranșă (Aprilie 2026): Virată înainte de sărbătorile de Paște. A doua tranșă (Decembrie 2026): Virată înainte de Crăciun.

Distribuția fondurilor se va face automat prin intermediul caselor teritoriale și sectoriale de pensii, fără a fi necesară depunerea unei cereri suplimentare de către beneficiari.

Ajutoare și pentru pensionarii din MAI și MApN

Măsura de protecție socială nu se limitează doar la sistemul public de pensii. De acest sprijin vor beneficia și pensionarii din sistemul de apărare și ordine publică, dacă veniturile lor se situează sub pragul de 3.000 de lei .

Conform datelor oficiale, aproximativ 17.639 de pensionari ai MApN și 14.312 pensionari ai MAI îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a primi aceste sume suplimentare în 2026.