Alertă de ploi torențiale și furtuni în aproape jumătate din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o atenționare de cod galben pentru ploi torențiale și furtuni, valabilă în 13 județe din nordul țării. Avertizarea intră în vigoare pe 17 iunie, la ora 12:00, și este valabilă până pe 18 iunie, la ora 02:00.
„Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă, marţi, ANM.
Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în după-amiaza zilei de marţi (16 iunie) în regiunile nordice.
În București, vremea de marți va fi apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi maxime de 27-28 de grade. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minima nopții va coborî la 14-16 grade.
Miercuri, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, astfel că temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade. Cerul va rămâne variabil, iar pe parcursul zilei vor exista condiții pentru averse trecătoare. Vântul va sufla în general slab și moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 16 grade.