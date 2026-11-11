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Alertă meteo în România: ploi abundente, vânt puternic și o răcire bruscă de până la 15 grade

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 nov. 2026, 10:50

ANM a emis cod galben de precipitații pentru vestul țării. După temperaturi neobișnuit de ridicate, un val de aer polar va aduce frig și ninsori la munte.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente pentru Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. Avertizarea este valabilă de miercuri, 11 noiembrie, ora 22:00, până joi, 12 noiembrie, la aceeași oră. Meteorologii estimează acumulări de 25–50 de litri pe metru pătrat, iar izolat, în zona montană, peste 60 de litri.

O informare meteorologică privind ploile și intensificările vântului vizează întreaga țară până vineri, 13 noiembrie, ora 23:00. Rafalele vor atinge în general 40–60 km/h și pot depăși 70–90 km/h la altitudini mari.

După încălzire, un val de aer polar

Înaintea răcirii, temperaturile vor crește neobișnuit de mult pentru această perioadă. Vineri, în Oltenia și Muntenia, maximele ar putea depăși 25°C, existând posibilitatea să atingă 27°C.

Florinela Georgescu, reprezentantă a ANM, avertizează însă că un front atmosferic rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor. Sâmbătă, maximele vor fi cuprinse între 7 și 13°C, cu aproximativ 10–15 grade sub valorile de vineri. La munte sunt așteptate ninsori, iar de luni temperaturile ar urma să crească treptat, pe fondul revenirii ploilor.

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