Amenzi de peste un milion de lei pe litoral. ANPC a găsit alimente expirate, piscine neîngrijite și jucării periculoase
Comisarii din cadrul comandamentului „ANPC Estival 2026” au verificat unități de cazare, restaurante, terase, magazine, plaje și piscine din stațiunile de la Marea Neagră.
Produse retrase și activități suspendate
În urma controalelor, produse în valoare de peste 21.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul celor opt operatori sancționați cu oprirea temporară a activității, serviciile vor putea fi reluate doar după remedierea problemelor.
Printre cele mai grave nereguli s-au numărat comercializarea alimentelor cu termenul de valabilitate depășit, păstrarea preparatelor la temperaturi necorespunzătoare și folosirea uleiului alimentar foarte degradat.
Comisarii au găsit și materii prime fără informații de identificare, produse depozitate în alte condiții decât cele recomandate de producători, dar și frigidere murdare, ruginite și acoperite cu depuneri groase de gheață.
Probleme în piscine și pe plaje
Nereguli au fost descoperite și la piscine. În unele cazuri lipseau informațiile despre temperatura apei, nivelul pH-ului sau adâncime. Au fost găsite și piscine fără pediluviu, dar și zone cu șezlonguri deteriorate și neigienizate.
Pe plaje, unii operatori nu respectau regulile privind desfășurarea activității sau prestau servicii în spații neautorizate.
Jucării periculoase și informații lipsă pentru turiști
ANPC a oprit de la vânzare și jucării considerate periculoase, printre care lasere și produse de tip slime. În alte cazuri, informațiile de pe ambalaje nu erau traduse în limba română.
Probleme au fost găsite și în unitățile de cazare, unde turiștii nu erau informați corect despre tarife, facilități sau serviciile oferite. Unele unități nu aveau nici mapa cu informațiile utile pentru clienți.
Comisarii au mai constatat deficiențe privind etichetarea produselor textile și a încălțămintei, dar și lipsa unor informații complete și clare pentru consumatori.