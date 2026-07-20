Rareș Bogdan îl desființează pe Ilie Bolojan și explică de ce refuză să plece din fruntea guvernului: „A înghițit cheia de la Palatul Victoria”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar trebui să plece din fruntea Guvernului după ce și-a pierdut sprijinul politic. Liberalul susține că actualul Executiv nu mai are capacitatea de a promova reforme și acuză că România plătește deja prețul unor decizii economice pe care le consideră greșite.
În intervenția sa la Realitatea PLUS, Rareș Bogdan vorbește despre costurile tot mai mari la care se împrumută România, critică majorările de taxe, scăderea consumului, dificultățile din sectorul HoReCa și lipsa măsurilor împotriva marii evaziuni fiscale. Totodată, el explică printr-o comparație cu propria copilărie de ce crede că Ilie Bolojan refuză să părăsească Palatul Victoria, deși, spune el, PNL a decis că trebuie să treacă în opoziție.
Rareș Bogdan: „Economia bate ideologia”
„Economia bate ideologia. Astăzi, fiți puțin atenți la cifre. România se împrumută cu un rating BBB negativ, față de Albania care se împrumută cu un rating BB. Dobânda este de 4,95 pentru împrumuturile pe care le face guvernul albanez, de 5,5 pentru împrumuturile care le face Ungaria, de 6 împrumuturile pe care le face Serbia. Deci nu am dat exemplu țărilor baltice sau a țărilor de tip Croația, Slovenia. Nu, am dat exemple din țări din jurul nostru. Bulgaria se împrumută cu 5,24. România nu a reușit să se împrumute cu 6,89.
Asta înseamnă că deja avem o problemă uriașă de credibilitate și, practic, deja suntem retrogradați ca și economie. Cum am ajuns aici? Pentru că, până la urmă, asta este marea întrebare. Am ajuns prin măsuri proaste, măsuri de creștere a taxelor, măsuri de omorâre a capitalului autohton, măsuri de omorâre a antreprenorului și întreprinzătorului român, măsuri de închidere a peste 120.000 de firme prin scăderea pragului la microîntreprinderi și creșterea impozitelor și taxelor, prin măsuri aberante care au însemnat creșterea impozitelor pe proprietate, fără să luăm exemplu unor state din Occident, de tip Franța lui Hollande, care a reușit să trimită mii de firme la afara Franței și, deși se chinuie de vreo nouă ani, Macron nu mai reușește să le aducă înapoi decât parțial. Fără să luăm exemplu lui Monti, al Italiei, care a îngropat în momentul când a crescut taxele cu 25% și a dus totalitatea taxelor la 58%, a îngropat economia italiană, care are o altă forță decât cea din România.
Fără să luăm exemplu economiei, pur și simplu puse la pământ a Greciei de către PASOK. Noi, în loc să ne uităm spre Ronald Reagan și republicanismul de tip Reagan, în loc să ne uităm spre Letonia, în loc să ne uităm spre Irlanda, care avea un deficit de 9% și a ajuns la un plus de 25 creștere economică, noi am luat cele mai proaste exemple din economie pentru a veni cu cea mai facilă metodă pe care o făcea un copil de clasa a cincea. Avem nevoie de bani, mărim taxele, tata, mărim taxele, doamna profesoară, domnule învățător. Este o măsură aberantă, o măsură care a contractat economia, o măsură care a dus la situația actuală.”
Europarlamentarul susține că majorarea taxelor a afectat puternic HoReCa
Rareș Bogdan a afirmat că efectele măsurilor fiscale se văd inclusiv în turism, unde, potrivit acestuia, operatorii reclamă scăderi importante ale încasărilor.
„Dacă mergeți pe litoralul românesc, am fost pe litoral weekendul acesta și am rămas șocat, vânzările, îmi spuneau oameni la care am fost, din 4-5 stațiuni, „domnule Bogdan, la prânz nu aveam fără rezervare masă, uitați-vă ce e aici.” Erau o jumătate din restaurant gol. Seara o treime gol. Înainte nu găseai un loc. În aceleași locuri, sau la împinge tava, sau la servire, oriunde în stațiunile pe litoral. La fel la cazări. Deci Horeca este într-o situație de o cădere de între 35 și 50% din cauza taxelor mărite. Creșterea TVA a fost o greșeală care a dus la situația actuală și noi în continuare ne încăpățânăm și spunem, domnule, avem salvatorul. Nu, nu avem salvatorul.
Poate a vrut să facă bine, eu nu cred că cineva a vrut să facă rău, dar nu a știut. Cred că măsurile pe care le-a luat au fost proaste și, până la urmă, oricât discutăm noi de PNL, PSD, AUR, USR, de ideologie, de poziționare politică, ajungem la economie, ajungem la papa, ajungem la cheltuieli, ajungem la rate, ajungem la coșul zilnic, ajungem la chirii, ajungem la cheltuielile de zi cu zi. Și acestea sunt devastatoare. Aceasta este marea problemă a României astăzi.”
Critici privind investițiile și combaterea evaziunii
În continuare, europarlamentarul a susținut că România nu valorifică oportunitățile economice pe care le are și a reluat criticile privind lipsa măsurilor împotriva evaziunii fiscale.
„Pe data de 16 sau 18 ianuarie am avut prima ieșire, după ce înainte am avut dialoguri directe. Prima ieșire publică, dacă vă amintiți, era zăpadă, intram la Vila Lac și am vorbit în fața, chiar la Realitatea am dat în exclusivitate interviu, la intrarea la ședința de la Vila Lac și am atras atenția că dacă nu creștem investițiile, dacă nu deschidem piața pentru zona de resurse, pentru zona de energie, pentru zona de agricultură, pentru parteneriate cu companiile din Statele Unite, din Canada, din Australia, din Africa de Sud, din zona Golfului, încă nu era început războiul cu Iranul, pentru că sunt bani care așteaptă să intre în piețele europene. România este stat european, are umbrella de securitate NATO.
România are un context geopolitic absolut incredibil, pe care nu-l exploatăm. Noi nu ne jucăm șansele, ceea ce este pentru mine dureros. Și am spus-o de atunci. Oameni buni, dacă vreți să faceți treabă, mergeți în portul Constanța. Vreți să stârpiți evaziunea și vreți să vă dovediți forța de lider, Ilie, du-te în portul Constanța peste noapte și atacă tot ceea ce înseamnă evaziune pe petrol și motorină. Atacă intrările de legume-fructe pe granița de sud, dinspre Bulgaria, venind dinspre Turcia majoritatea, pe legume-fructe și vezi cât se fiscalizează. Lasă în pace crescătorul de ceapă, vânzătorul de ouă. Ilie s-a uitat la mine, ca de obicei, se uită la noi, iar când nu este împotrivă, când se pare că critici prea mult, propune excluderea ta”.
Rareș Bogdan explică de ce consideră că Ilie Bolojan ar trebui să plece
Întrebat de ce nu demisionează Ilie Bolojan, Rareș Bogdan a oferit un răspuns în care a folosit o comparație cu propria copilărie.
„Dacă mă întrebați pe mine, când eram copil, eu am trăit cu cheia la gât, am fost generația cu cheia la gât. Mama mergea profesoară, tata inginer, și mergea la serviciu și eu veneam de la școală la 12 sau la 1, ei veneau, mama venea pe la 3, tata venea pe la 5. Și eram cu cheia la gât. Așa ai trăit și tu și mulți alții din țara asta.
Eu cred că lui Ilie i-au pus cheia la gât și a pierdut cheia. Dar el a pierdut-o în sensul, a pierdut-o în casă. A pierdut-o în Palatul Victoria și nu mai părăsește Palatul Victoria. Altfel nu-mi explic cum după două luni și jumătate, în care noi avem rezoluții peste rezoluții, în care am hotărât că intrăm în opoziție ca partid. Că nu mai guvernăm cu PSD, că nu guvernăm cu AUR, că nu guvernăm cu nimeni, că noi vrem în opoziție.
Ok, perfect. Păi dacă vrei în opoziție, nu poți să stai la guvernare cu cheia pierdută sau înghițită. Poate o fi înghițit-o mai știi? Și în același timp să spui că vrei în opoziție. Că în momentul ăsta n-ai nici forța unui prim-ministru care să aibă toate prerogativele, încurci socoteala că nu poți să treci nimic prin Parlament, că Parlamentul tocmai te-a demis cu 42 de voturi peste necesarul de 234. Și nu poți să faci absolut nimic. De fapt doar încurci în momentul ăsta economia. N-ai făcut nici reformele din PNRR să iei toți banii, n-ai făcut nici raționalizări unitare, iar acum este un scandal monstru pentru că se închid paturi, se desființează paturi de la Marie Curie”.