Președintele USR Bacău, primarul Stanciu-Viziteu: PNL trebuie să explice public decizia politică de demitere a dr. Cotîrleț de la Spitalul Moinești

Președintele filialei USR Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat duminică, pentru AGERPRES, că 'PNL Bacău are obligația să explice public' decizia politică de demitere a profesorului universitar dr. Adrian Cotîrleț de la conducerea Spitalului Municipal Moinești.
'Dacă au considerat că este nevoie de o schimbare, trebuiau să prezinte motivele și, mai ales, soluția. Nu poți demite managerul unui spital devenit un reper național și abia apoi să cauți cine îi va continua munca. Exact acest tip de improvizație îl critică PNL atunci când vorbește despre schimbările de la nivelul Guvernului. Băcăuanii au încredere în Spitalul Municipal Moinești pentru că această performanță a fost construită în aproape două decenii de muncă, profesionalism și rezultate. O asemenea decizie nu poate fi luată netransparent și fără garanții că nivelul serviciilor medicale va fi păstrat. În administrație, responsabilitatea nu înseamnă doar să schimbi oameni. Înseamnă să protejezi interesul pacienților și să ai un plan clar pentru continuitatea performanței', a menționat primarul municipiului Bacău, în declarația pentru AGERPRES.
Totodată, el consideră că reprezentanților PNL Bacău le revine întreaga responsabilitate pentru viitorul Spitalului Municipal Moinești, în urma acestei decizii privind demiterea managerului.
'PNL Bacău trebuie să răspundă la două întrebări simple: de ce a fost demis profesorul Adrian Cotîrleț și cine va conduce de acum înainte spitalul astfel încât performanța construită în ultimii ani să fie păstrată? Performanța nu se schimbă pe promisiuni. Cine demite are obligația să dovedească că ceea ce pune în loc este cel puțin la fel de bun. Până atunci, întreaga responsabilitate pentru viitorul Spitalului Municipal Moinești aparține PNL Bacău', a mai afirmat primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu.
Consiliul Local Moinești a decis joi, într-o ședință extraordinară, încetarea mandatului de manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești al prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, tatăl deputatului PSD Neamț Paul-Claudiu Cotîrleț.
Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț se afla la conducerea spitalului din Moinești de peste două decenii, iar decizia Consiliului Local a fost luată în condițiile în care zeci de angajați ai unității medicale au venit în sala de ședință pentru a-și exprima susținerea față de cel demis.
Totodată, decizia administrației locale din Moinești, în care liberalii au majoritate, motivată de faptul că mandatul managerului mai fusese prelungit deja și cadrul legal nu ar mai fi permis încă o prelungire, a stârnit reacții politice critice și din partea unor reprezentanți ai filialelor PSD și AUR din județul Bacău.