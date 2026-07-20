Președintele USR Bacău, primarul Stanciu-Viziteu: PNL trebuie să explice public decizia politică de demitere a dr. Cotîrleț de la Spitalul Moinești

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iul. 2026, 08:39

Președintele filialei USR Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat duminică, pentru AGERPRES, că 'PNL Bacău are obligația să explice public' decizia politică de demitere a profesorului universitar dr. Adrian Cotîrleț de la conducerea Spitalului Municipal Moinești.

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