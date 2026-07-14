Donald Trump amenință Iranul cu noi bombardamente: „Îi vom lovi foarte tare în seara aceasta şi îi vom lovi tare şi mâine”

Publicat 14 iul. 2026, 08:15 Sursă Realitatea.net

Preşedintele Donald Trump a vorbit despre cea mai recentă serie de atacuri desfăşurate de armata americană împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a anunţat că operaţiunile militare vor continua atât în această seară, cât şi în ziua următoare.

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