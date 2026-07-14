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Actualitate· 1 min citire
Dezbatere despre cele mai recente metode de fraudă digitală, organizată marţi
Fraudă digitală
Publicat14 iul. 2026, 08:33
Sursărealitatea.net
Vor fi lansate rezultatele primului studiu naţional despre fraudele financiare din mediul online.
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