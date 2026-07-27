Româncă ucisă de fostul partener și ascunsă în lada patului. Detaliul care a ridicat suspiciuni

Anchetă uriașă după ce o româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă în apartamentul ei din Torino, ascunsă în lada patului. Un mesaj suspect trimis de pe telefonul femeii a dus la descoperirea unei tragedii cumplite în Italia. Principalul suspect este chiar fostul soț al femeii, care este și tatăl copilului său. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
O româncă a fost ucisă în Italia
Un prieten al femeii a devenit suspicios după ce a primit un mesaj care nu semăna cu felul în care ea scria de obicei. Mesajul despre o presupusă vacanță și reparații la locuință i s-a părut ciudat, iar acest detaliu l-a făcut să alerteze autoritățile. Alarma a fost dată după ce românca nu a mai răspuns la telefon și nu a mai mers la serviciu. Vecinii nu o mai văzuseră de câteva zile, iar un miros puternic venit din apartament a ridicat semne de întrebare. Polițiștii, pompierii și criminaliștii au intervenit în toiul nopții și au făcut descoperirea tragică.
Un SMS suspect a dus la descoperirea crimei din Torino. Daniela Florea, o româncă stabilită în Italia a fost găsită moartă în apartament și ascunsă în lada patului. Prietenul ei și-a dat seama că e ceva în neregulă după textul primit de pe telefonul ei.
Textul spunea că pleacă în vacanță și că se vor vedea să repare țevi. Când aceasta n-a mai mers la serviciu, el a mers la apartament, a sunat la ușă și fără răspuns, a apelat poliția.
Ancheta s-a concentrat asupra fostului partener al femeii, un bărbat în vârstă de 45 de ani și tatăl copilului lor de șase ani. Acesta este cercetat pentru omor și ascunderea cadavrului, însă el susține că nu este implicat în moartea femeii. Apropiații femeii spun că relația dintre cei doi fusese una complicată după despărțire. Un prieten al româncei a declarat că bărbatul ar fi fost gelos și posesiv și că femeia încerca să își refacă viața. Apropiații victimei cred că gelozia l-ar fi făcut pe acesta să recurgă la gestul cumplit.
Daniela era mamă a doi copii: un băiat de șase ani, aflat în Italia, și un adolescent de 16 ani, rămas în România. Copilul cel mic a fost preluat de autorități și dus temporar într-un centru de protecție. Cazul a șocat comunitatea din Torino. Anchetatorii verifică imaginile de supraveghere, adună probe și așteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cum și când a murit femeia. Vecinii o descriu pe Daniela ca pe o persoană liniștită și iubitoare, iar vestea morții sale a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns.