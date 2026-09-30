Bacăul pregătește o strategie județeană pentru câinii fără stăpân

Un grup de lucru cu 18 membri va reuni administrația județeană, veterinari, polițiști și organizații implicate în protecția animalelor.
Consiliul Județean Bacău pregătește constituirea unui grup de lucru dedicat gestionării problemei câinilor fără stăpân, după solicitările formulate în ultimele luni de organizații neguvernamentale și voluntari. Discuțiile vizează trecerea de la intervenții izolate la o strategie coordonată la nivelul întregului județ.
Inventariere înaintea programelor de sterilizare
Structura propusă ar urma să aibă 18 membri, între care reprezentanți ai Consiliului Județean, Poliției – Protecția Animalelor, DSVSA, Colegiului Medicilor Veterinari, Asociației Comunelor și organizațiilor neguvernamentale.
Una dintre primele sarcini va fi realizarea unei imagini cât mai exacte asupra situației: estimarea populației canine, capacitatea și gradul de ocupare al adăposturilor, numărul capturilor, sterilizărilor și adopțiilor și identificarea zonelor cu probleme.
Sunt analizate și sursele de finanțare pentru eventuale campanii județene de sterilizare și identificare, precum și posibilitatea sprijinirii administrațiilor locale care nu au suficiente resurse sau capacități de cazare pentru animale.