Advertising
Social· 1 min citire
Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli
FOTO: Pixabay.com
Publicat26 sept. 2026, 07:32
Actualizat26 sept. 2026, 08:22
Propunere legislativă la Senat pentru creșterea siguranței elevilor
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:36Poliția Locală Bacău a aplicat 61 de sancțiuni pentru opriri și staționări neregulamentare
- 20:43Teheranul oferă redeschiderea Ormuzului în schimbul unor concesii americane. China susține reluarea dialogului
- 19:51Temele îi copleșesc pe elevii români. Șase din zece spun că nu le pot rezolva fără ajutor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News