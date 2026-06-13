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Caniculă de 50 de grade Celsius. Mii de oameni au leșinat pe stradă în Pakistan

Caniculă în Pakistan

Caniculă în Pakistan

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 14:49
Sursărealitatea.net

Val de căldură extremă în Pakistan. Temperaturile au depășit 50 de grade în unele regiuni. Mii de persoane au leșinat pe stradă, iar meteorologii au anunțat că termometrele vor înregistra la fel de mult și în următoarele zile.

Mai multe localități din sudul Pakistanului se confruntă cu un val de căldură extrem de puternic, iar temperaturile depășesc 50 de grade celsius. Locuitorii au descris căldura ca fiind insuportabilă și povestesc că nici măcar în interiorul clădirilor nu se simt mai bine.

Temperatura în Hyderabad este de aproape 49 de grade. Nici măcar în Karachi, cel mai mare oraș din Pakistan, unde locuiesc milioane de locuitori, nu poți trăi în asemenea condiții dure.

Mulți oameni au ajuns și la spital după ce li s-a făcut rău pe stradă.

Oamenii de știință au identificat în repetate rânduri Pakistanul ca fiind una dintre țările cele mai vulnerabile la schimbările climatice, creșterea temperaturilor globale făcând valurile de căldură extreme mai frecvente și mai intense.

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