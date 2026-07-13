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DNSC îi avertizează pe turiști să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor

DNSC, avertisment pentru turiști

DNSC, avertisment pentru turiști

Scris deStoica Marian
Publicat13 iul. 2026, 12:48
Sursărealitatea.net

Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează turiștii să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor.

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, instituția arată că atacatorii utilizează anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată, urmărind obținerea unor câștiguri ilegale.

Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentative de fraudă.

Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plăților doar după confirmarea rezervării.

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