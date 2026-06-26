Elena Udrea, reacție dură după câteva zile petrecute pe litoralul românesc

Publicat 26 iun. 2026, 07:54 Actualizat 26 iun. 2026, 08:27 Sursă realitatea.net

Elena Udrea a lansat un val de critici dure la adresa ministrului interimar Mediului, Diana Buzoianu, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc. Fostul ministru a afirmat că stațiunea Mamaia se află într-o stare deplorabilă și a acuzat Guvernul că, prin deciziile sale, a afectat grav turismul din România.

Distribuie articolul