Incendiu la o locuință din Racova, Bacău; pompierii suspectează o acțiune intenționată

O locuință din satul Racova, comuna Racova, județul Bacău, a fost afectată de un incendiu în cursul nopții de 9 octombrie 2026. Primele cercetări ale pompierilor indică faptul că focul ar fi fost provocat intenționat.
Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au constatat că incendiul se manifesta generalizat în interiorul clădirii, însă nu exista pericolul extinderii flăcărilor către casele vecine. Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au acționat cu două autospeciale de stingere, susținuți de pompierii voluntari din SVSU Buhuși, care au intervenit cu o autospecială.
Un echipaj SMURD a participat la operațiuni pentru evaluarea medicală a proprietarului locuinței. După stabilizarea inițială, bărbatul a fost preluat de un echipaj de poliție și transportat la spital pentru investigații de specialitate.
Potrivit pompierilor, cauza probabilă a evenimentului este o acțiune intenționată. Autoritățile au deschis cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incendiul.