Incendiu la o locuință din Racova, Bacău; pompierii suspectează o acțiune intenționată

Publicat 9 oct. 2026, 08:47 Sursă Bacău.net

O locuință din satul Racova, comuna Racova, județul Bacău, a fost afectată de un incendiu în cursul nopții de 9 octombrie 2026. Primele cercetări ale pompierilor indică faptul că focul ar fi fost provocat intenționat.

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