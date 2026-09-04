Social· 1 min citire

Pîslaru dă vina pe sindicate după eșecul noii legi a salarizării: „Suferă de sindromul Stockholm cu PSD”

Dragos Pîslaru

Dragos Pîslaru

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat4 sept. 2026, 15:20
SursăRealitatea PLUS

Dragoș Pîslaru aruncă vina pe sindicate după eșecul noii legi a salarizării! În cadrul unui interviu, ministrul a declarat „sindicatele sunt într-un sindrom Stockholm, dependente de un PSD care îi minte și care nu respectă promisiunile”.

Sindicatele cumva sunt într-un sindrom Stockholm, dependente de un PSD care-i minte și nu respectă promisiuni și cu toate astea tot preferă să lucreze cu ei decât să pună la masă cu noi.

Deci avem așa: confederațiile bloc, cu o chestiune inexplicabilă pentru o miză atât de mare. Deci după ce patru ani de zile nu s-a făcut și ele spun „da, e rău că nu s-a făcut nimic”, recunosc, deci chestia asta, dar nici n-au dat vreo șansă unei discuții la nivel de confederații.

După care sindicatele din cele două sectoare, sănătate jumătate și educație unanim și lucrurile astea au au dus de fapt la această ipoteză.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Dragoș Pîslarusindicatelegea salarizariiPSD

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe