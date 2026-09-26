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Poliția Locală Bacău a aplicat 61 de sancțiuni pentru opriri și staționări neregulamentare

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 12:36

Acțiunea de control a vizat respectarea regulilor de circulație și a modului în care șoferii folosesc spațiile publice.

Polițiștii locali din Bacău au desfășurat o acțiune de verificare a respectării regulilor privind oprirea și staționarea autovehiculelor. În urma controalelor au fost aplicate 61 de sancțiuni pentru abateri constatate în trafic.

Acțiunile de acest tip urmăresc eliberarea zonelor în care autoturismele sunt oprite sau staționate neregulamentar și creșterea gradului de respectare a regulilor de circulație. Oprirea în locuri nepermise poate afecta atât fluența traficului, cât și accesul pietonilor sau al altor participanți la trafic.

Poliția Locală continuă verificările privind modul în care sunt utilizate spațiile publice de către șoferi.

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