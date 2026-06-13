Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența

Cu o inflație record de 10,9% înregistrată în mai, România rămâne fruntașa Uniunii Europene la scumpiri, potrivit INS. Situația devine și mai alarmantă atunci când comparăm prețurile de la raft: un experiment recent arată că același coș de cumpărături de bază a ajuns să coste mai mult în supermerketurile din România decât în cele din Italia.
România continuă să se confrunte cu o presiune inflaționistă severă.
Potrivit celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică (INS), prețurile de consum au înregistrat o nouă creștere în luna mai 2026, valoarea indicelui fiind de 100,58% față de luna aprilie. De la începutul anului și până acum, rata inflației a urcat deja la 3,7%, menținând țara în topul scumpirilor la nivel european.
În ultimul an, cele mai agresive majorări de prețuri din categoria alimentelor au fost vizibile la produsele de bază. Cafeaua conduce detașat acest top, fiind cu 21,12% mai scumpă față de primăvara anului trecut. Creșteri cu două cifre s-au înregistrat și la ouă (+14,12%), lapte de vacă (+11,98%) și carne de bovine (+11,58%). De asemenea, pâinea, peștele și fructele proaspete au devenit considerabil mai scumpe. La polul opus, singurele vești bune pentru buzunarele consumatorilor vin de la cartofi, mălai și făină, ale căror prețuri au cunoscut scăderi ușoare.
Experiment pe axa București-Roma: Aceleași produse, prețuri radical diferite
Pentru a măsura impactul real al acestor cifre în viața de zi cu zi, jurnaliștii de la Observator News au realizat un experiment practic, refăcând un coș de cumpărături format din 10 alimente esențiale (aceleași branduri și cantități) și comparând costurile cu cele dintr-un supermarket din Italia.
Rezultatele arată o realitate dură pentru consumatorul român:
În România: Coșul care în urmă cu patru luni costa 160 de lei a ajuns acum să coste 174 de lei (o scumpire de 14 lei într-un timp extrem de scurt).
În Italia: Același coș de cumpărături a fost achitat cu doar 23 de euro, adică echivalentul a puțin peste 120 de lei.
Printr-un calcul simplu, românii plătesc cu 54 de lei mai mult decât italienii pentru exact aceleași produse, în condițiile în care salariile din peninsulă sunt considerabil mai mari.
Ce alimentează scumpirile din România?
Această prăpastie uriașă de prețuri este explicată matematic prin ecartul dintre ratele inflației celor două țări. În timp ce în Italia inflația a fost strunită la o valoare temperată de 3,2% (cu creșteri modeste de sub 1% la alimentele procesate și neprocesate, conform institutului ISTAT), în România inflația galopează în jurul pragului de 11%.
Economiștii avertizează că acest ritm accelerat al scumpirilor de pe piața autohtonă a fost alimentat masiv în ultima perioadă de doi factori majori: creșterea prețurilor la carburanți și deprecierea constantă a leului, ambele amplificate de instabilitatea politică din țară.
Modelul vecinilor: Bulgaria interzice prin lege scumpirile nejustificate
În timp ce autoritățile din România caută încă soluții, Parlamentul din Bulgaria a adoptat măsuri radicale pentru protejarea populației. Vecinii de la sud de Dunăre au votat o serie de modificări legislative privind protecția consumatorilor, prin care se interzic oficial majorările de preț care nu au o justificare economică clară. De asemenea, noile reguli impun standarde stricte de transparență pentru marile lanțuri de magazine.
Legea, care va intra în vigoare în august 2026, prevede sancțiuni drastice pentru cei care profită de criză: persoanele fizice riscă amenzi între 1.000 și 10.000 de euro, în timp ce companiile care speculează prețurile pot fi amendate cu până la 100.000 de euro. Deși asociațiile de consumatori salută inițiativa, opoziția politică din Bulgaria critică măsura, avertizând că o intervenție atât de dură a statului în economia de piață liberă ar putea genera efecte adverse, inclusiv riscul de a stimula și mai mult inflația.