Schimbări la sporul de handicap. Cum se calculează de acum și ce categorii de persoane vor avea venituri mai mari

Decizie istorică a Curții Constituționale care schimbă regulile de salarizare pentru o categorie vulnerabilă de angajați. Purtătorii de handicap grav sau accentuat din sectorul public vor primi integral sporul salarial de 15%, chiar dacă veniturile lor depășesc plafonul maxim legal pentru funcția deținută. Hotărârea vine în urma unei sesizări a Tribunalului Olt, fiind definitivă și general obligatorie.
Curtea Constituțională a României a eliminat o inechitate majoră din sistemul public de salarizare. Judecătorii constituționali au stabilit că sporul acordat angajaților din sectorul bugetar care suferă de un handicap grav sau accentuat nu mai poate fi limitat sau anulat de plafonul maxim al veniturilor prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017.
Prin această hotărâre definitivă și general obligatorie, instituțiile statului vor fi forțate să modifice modul de calcul al salariilor, asigurând plata integrală a acestui drept de protecție socială.
Ce prevedea legea și de ce a intervenit Curtea Constituțională
Până la această decizie, Legea salarizării unitare (nr. 153/2017) impunea o barieră strictă în administrația publică locală: veniturile lunare ale angajaților din primării sau consilii județene nu puteau depăși indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui consiliului județean.
Din acest motiv, funcționarii publici sau personalul contractual care aveau deja salariul de bază la nivelul maxim al grilei nu mai primeau efectiv sporul de 15% pentru handicap, acesta fiind considerat „absorbit” de plafon.
CCR a fost sesizată de magistrații de la Tribunalul Olt și a decis că articolul 11, alineatul (4) din Legea 153/2017 este neconstituțional. Judecătorii au arătat că actuala practică:
Creează o discriminare indirectă între persoane aflate în aceeași situație clinică, tratate diferit doar pe baza nivelului de salarizare;
Golește de conținut măsura de protecție socială destinată persoanelor cu dizabilități;
Încalcă articolul 16 din Constituția României privind egalitatea în drepturi.
„Dreptul la sporul acordat persoanelor cu handicap grav sau accentuat nu poate fi anulat doar pentru că, prin plata acestuia, este depășit plafonul salarial”, se specifică în motivarea instanței constituționale.
Modul de calcul: Înainte și după decizia CCR
Pentru a înțelege impactul direct pe care hotărârea îl are asupra veniturilor, iată un exemplu practic bazat pe valori ipotetice:
Cum se calcula înainte (Sporul era anulat)
Dacă un angajat din administrația locală avea un salariu de bază și alte drepturi egale cu 10.000 de lei brut (plafonul maxim egal cu indemnizația viceprimarului), sporul de handicap de 15% (în valoare de 1.500 de lei) nu se mai adăuga. Angajatul primea doar limita maximă de 10.000 de lei, pierzând integral facilitatea legală.
Cum se va calcula acum (Sporul se adaugă separat)
Odată cu noua decizie, plafonul legal se aplică doar salariului de bază și celorlalte sporuri ordinare (până la limita de 10.000 de lei), însă sporul de handicap de 15% se calculează și se adaugă separat.
Când intră în vigoare noile reguli salariale
Măsura va deveni obligatorie pentru toate instituțiile publice, primăriile și consiliile județene din țară imediat după publicarea deciziei în Monitorul Oficial.
Departamentele de resurse umane și contabilitate vor fi obligate să recalculeze salariile personalului eligibil, eliminând sporul de handicap din sintagma de „plafon al veniturilor salariale”.