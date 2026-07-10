Topul celor mai sigure țări din lume în 2026. România a urcat în clasament, iar o mare putere europeană a coborât spectaculos

Institutul pentru Economie și Pace a publicat ediția din 2026 a Global Peace Index, unul dintre cele mai urmărite clasamente internaționale privind siguranța și nivelul de pace din lume. Raportul analizează 163 de state și arată că, la nivel global, situația continuă să se deterioreze, pe fondul războaielor, tensiunilor geopolitice și conflictelor dintre state.
Autorii studiului avertizează că pacea mondială este în declin pentru al 12-lea an consecutiv. Potrivit raportului, numărul conflictelor dintre state a ajuns la cel mai ridicat nivel de după cel de-Al Doilea Război Mondial, iar tot mai multe țări sunt implicate direct sau indirect în confruntări externe.
Islanda rămâne cea mai sigură țară de pe planetă
În ciuda contextului internațional tensionat, mai multe state continuă să se remarce prin stabilitate politică, nivel redus al criminalității și absența conflictelor armate. Pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda ocupă primul loc în clasamentul Global Peace Index și este considerată cea mai sigură țară din lume.
Pe următoarele poziții se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda, toate fiind apreciate pentru gradul ridicat de siguranță și stabilitate internă.
În regiunea Asia-Pacific, Noua Zeelandă este considerată cea mai pașnică țară și ocupă locul al doilea la nivel mondial. În clasamentul regional urmează Singapore, Japonia, Malaysia și Australia.
Primele zece poziții ale clasamentului mondial sunt ocupate de:
Islanda
Noua Zeelandă
Elveția
Slovenia
Irlanda
Austria
Portugalia
Singapore
Finlanda
Japonia
Rusia se află pe ultimul loc, iar Ucraina rămâne printre cele mai periculoase state
La polul opus se află țările afectate de războaie și instabilitate politică. Raportul menționează printre cele mai periculoase state Sudanul, Republica Democrată Congo, Ucraina și Israelul.
În regiunea Asia-Pacific, Myanmar este considerată cea mai periculoasă țară, în timp ce Rusia ocupă ultima poziție în clasamentul global al siguranței.
Chiar și în aceste condiții, Europa de Vest și Centrală își păstrează statutul de cea mai pașnică regiune din lume, deși nivelul general al păcii a înregistrat o scădere medie de 0,6% comparativ cu anul anterior.
Pe plan Internațional, Rusia este codașa clasamanetului, aflată pe locul 163. Ucraina se află pe locul 160.
Ce loc ocupă România în clasamentul din 2026
România se află pe locul 45 în Global Peace Index 2026 și a urcat o poziție față de ediția precedentă a raportului. Țara noastră a obținut un scor de 1,788 și se situează înaintea unor state precum Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Argentina și Cipru.
Cu toate acestea, România rămâne în urma mai multor țări europene aflate în partea superioară a clasamentului, printre care Islanda, Elveția, Slovenia, Austria și Portugalia.
O mare putere europeană a coborât puternic în clasament
Raportul remarcă și situația Franței, care a înregistrat un regres important și ocupă în prezent locul 99, între Tanzania și Gabon.
Autorii studiului pun această evoluție pe seama creșterii criminalității și a tensiunilor sociale din ultimul an. Documentul amintește inclusiv de protestele de amploare din septembrie 2025, când mișcarea „Block Everything” a scos în stradă sute de mii de persoane și a provocat confruntări cu forțele de ordine, soldate cu peste 300 de arestări.
Concluzia raportului este că, deși există în continuare state care oferă un nivel ridicat de siguranță și stabilitate, lumea traversează o perioadă în care pacea globală continuă să se deterioreze, iar numărul conflictelor și al tensiunilor dintre state se menține la niveluri istorice.