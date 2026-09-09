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Șofer din Dâmbovița, reținut după ce ar fi fugit din mașina Poliției și ar fi lovit un agent
Poliție
Un șofer de 45 de ani din Dâmbovița a fost reținut după ce ar fi devenit violent în timp ce era transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Bărbatul ar fi fugit din autospeciala Poliției, iar în timpul urmăririi ar fi lovit un agent și l-ar fi amenințat cu moartea.
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