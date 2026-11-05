Tragedie în Bacău! Două persoane au murit carbonizate după ce locuința le-a fost mistuită de flăcări

Două persoane au murit carbonizate într-un incendiu izbucnit în Gura Văii, județul Bacău. Focul ar fi pornit de la un coș de fum deteriorat.
Sfârșit tragic pentru două persoane din județul Bacău! Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 43 de ani au fost găsiți carbonizați în locuința cuprinsă de un incendiu devastator. Tragedia s-a produs în comuna Gura Văii, în noaptea de joi spre vineri. Primele cercetări indică drept posibilă cauză un coș de fum sau un burlan deteriorat.
Un incendiu violent a transformat o locuință din comuna Gura Văii, județul Bacău, într-o adevărată capcană mortală. Două persoane și-au pierdut viața după ce flăcările au cuprins casa în care se aflau.
Alarma a fost dată în cursul nopții de 15 spre 16 ianuarie, când pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului.
La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și echipaje ale Detașamentului de Pompieri Onești.
Două persoane, găsite carbonizate în locuința mistuită de incendiu
La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta la nivelul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.
În timpul intervenției, pompierii au descoperit două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani. Din nefericire, ambele persoane erau carbonizate.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, focul nu prezenta risc de propagare către locuințele învecinate.
Intervenția pompierilor a fost una dificilă, iar pentru cele două persoane nu s-a mai putut face nimic.
De la ce ar fi pornit incendiul din comuna Gura Văii
Primele verificări efectuate de specialiști indică drept cauză probabilă a incendiului un coș de fum sau un burlan deteriorat.
Astfel de defecțiuni pot favoriza aprinderea materialelor combustibile din apropierea instalațiilor de evacuare a fumului, mai ales în perioada sezonului rece, când sistemele de încălzire sunt utilizate intens.
Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma cercetărilor autorităților.
Apelul pompierilor după tragedia din Bacău
În urma evenimentului, reprezentanții ISU Bacău reamintesc populației cât de importantă este verificarea periodică a coșurilor de fum și a instalațiilor de evacuare a gazelor arse.
Pompierii recomandă curățarea și repararea acestor instalații înainte de utilizarea intensă a sistemelor de încălzire, precum și eliminarea oricăror defecțiuni care ar putea favoriza izbucnirea unui incendiu.
Tragedia din comuna Gura Văii readuce în atenție riscurile majore provocate de instalațiile de încălzire necorespunzătoare și necesitatea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor.