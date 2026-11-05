Tragedie în Bacău! Două persoane au murit carbonizate după ce locuința le-a fost mistuită de flăcări

Publicat 5 nov. 2026, 08:31 Sursă realitatea.net

Două persoane au murit carbonizate într-un incendiu izbucnit în Gura Văii, județul Bacău. Focul ar fi pornit de la un coș de fum deteriorat.

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