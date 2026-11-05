Percheziții în România, Germania și Austria împotriva unei grupări de trafic de persoane

Publicat 5 nov. 2026, 10:27 Sursă Realitatea.net

Joi, 5 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au pus în aplicare 57 de mandate de percheziție în România, Germania și Austria, vizând o grupare suspectată de trafic de persoane și exploatare sexuală a cel puțin 30 de tinere.

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