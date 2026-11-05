Un bărbat din Bacău și-a amenințat vecinii cu moartea. Mascații l-au găsit înarmat cu un cuțit

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din județul Bacău a fost imobilizat și dezarmat de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce și-ar fi amenințat în repetate rânduri vecinii cu moartea.
Polițiștii au intervenit la locuința acestuia, aflată într-o zonă izolată, unde l-au găsit pregătit să îi întâmpine cu un cuțit. În urma verificărilor, în casă au fost descoperite și alte obiecte periculoase, printre care o secure și un iatagan. Bărbatul a fost preluat de autorități și transportat la o secție de psihiatrie.
Vecinii se temeau să depună plângere
Potrivit informațiilor prezentate de Știrile ProTV, bărbatul își amenința vecinii de mai mult timp, provocându-le teamă. Cei mai mulți localnici ar fi evitat să depună plângeri împotriva lui, de teamă să nu devină ținta unor noi amenințări.
În cele din urmă, doi dintre vecini au decis să ceară ajutorul poliției și au sesizat comportamentul agresiv al bărbatului. În urma reclamațiilor, polițiștii au organizat o intervenție pentru a-l opri și pentru a preveni un posibil incident violent.
Mascații l-au găsit înarmat în spatele ușii
Când luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au ajuns la locuința suspectului, acesta se afla în interior și ar fi așteptat intervenția înarmat cu un cuțit.
Polițiștii au reușit să îl imobilizeze și să îl dezarmeze înainte ca situația să degenereze. În timpul verificărilor din locuință, anchetatorii au descoperit un cuțit, o secure și un iatagan. Obiectele au fost ridicate pentru cercetări.
Bărbatul a fost dus la psihiatrie
După intervenție, bărbatul de 56 de ani a fost preluat de autorități și internat într-o secție de psihiatrie. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru amenințare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit informațiilor publicate de Știrile ProTV, acesta riscă o pedeapsă de până la doi ani de închisoare. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc amenințările și pentru clarificarea faptelor de care este acuzat bărbatul.