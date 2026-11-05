Un bărbat din Bacău și-a amenințat vecinii cu moartea. Mascații l-au găsit înarmat cu un cuțit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 nov. 2026, 18:20

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din județul Bacău a fost imobilizat și dezarmat de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce și-ar fi amenințat în repetate rânduri vecinii cu moartea.

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