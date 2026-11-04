Lucrări la autostrada A7: stadiul fizic al lotului Săucești – Trifești a ajuns la 77%

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 14:56

Stadiul fizic al lucrărilor pe primul lot al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, între Săucești și Trifești, a ajuns la 77%. Echipelor le rămâne de finalizat amenajarea nodurilor rutiere și straturile de asfalt.

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