Lucrări la autostrada A7: stadiul fizic al lotului Săucești – Trifești a ajuns la 77%

Stadiul fizic al lucrărilor pe primul lot al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, între Săucești și Trifești, a ajuns la 77%. Echipelor le rămâne de finalizat amenajarea nodurilor rutiere și straturile de asfalt.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a prezentat noi imagini aeriene surprinse în zona nodului rutier Filipești – Onișcani. Potrivit reprezentanților instituției, echipele constructorului sunt mobilizate pentru realizarea ultimelor etape ale structurilor și pentru amenajarea conexiunilor cu rețeaua rutieră existentă.
În această perioadă se execută suprabetonarea podurilor și viaductelor, montarea rosturilor de dilatație și realizarea rampelor de racordare. În paralel, muncitorii aștern straturi de asfalt pe structurile de pe traseu, montează parapete de protecție și execută lucrări de taluzare.
Detalii despre lotul Săucești – Trifești
Lotul 1 al sectorului Bacău – Pașcani are o lungime de 30,30 kilometri și face parte din Autostrada Moldovei. Contractul pentru realizarea lucrărilor a fost semnat la 15 februarie 2023, iar execuția este asigurată de asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade. Investiția beneficiază de finanțare europeană.
Amenajarea nodurilor rutiere permite accesul vehiculelor pe autostradă și ieșirea către drumurile existente, asigurând legătura dintre localitățile din zonă și noul coridor rutier. Finalizarea sectorului va crea o conexiune de mare viteză între municipiul Bacău și zona Pașcani, cu posibilitatea continuării deplasării spre nordul Moldovei.
Pentru județul Bacău, noua autostradă va facilita transportul de mărfuri și deplasările între localități, preluând o parte din traficul care utilizează în prezent DN2/E85. DRDP Iași nu a comunicat o dată precisă pentru deschiderea circulației, punerea în funcțiune depinzând de finalizarea lucrărilor și de îndeplinirea condițiilor tehnice și de siguranță.