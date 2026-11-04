Autostrada A7 Bacău – Pașcani: stadiul fizic a ajuns la 77% pe unul dintre loturi

Publicat 4 nov. 2026, 09:16 Sursă Deșteptarea

Lucrările de construcție a primului lot al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani au atins un stadiu fizic de execuție de 77% pe lotul 1, conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. În prezent, echipajele se concentrează pe montarea parapetelor metalice în zona nodului rutier Filipești – Onișcani.

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