Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei

Înscrierile pentru Programul Rabla Auto 2026 au început marți, 3 noiembrie, la ora 10:00. Solicitanții pot obține vouchere de până la 18.500 de lei pentru achiziția unui vehicul nou.
Procesul se desfășoară exclusiv online, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), și va rămâne deschis până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor alocate, potrivit monitorulbt.ro.
Pentru această sesiune, autoritățile au disponibilizat un buget total de 35.389.000 de lei. Suma este distribuită în funcție de tipul de propulsie al vehiculului nou achiziționat.
Cuantumurile financiare pentru persoanele fizice
Valoarea ecotichetului variază în funcție de motorizarea mașinii sau a motocicletei. Persoanele fizice pot solicita următoarele sume:
18.500 de lei pentru autoturisme pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 de lei pentru autoturisme plug-in hybrid sau motociclete electrice;
12.000 de lei pentru autoturisme hibride;
10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete.
Din totalul bugetului, 25,6 milioane de lei sunt destinate vehiculelor cu propulsie termică și hibride. Alte 9,23 milioane de lei acoperă categoria plug-in hybrid, electrică și a celor cu hidrogen, iar 550.000 de lei sunt rezervați pentru motociclete.
Reguli și documente necesare
Solicitanții trebuie să descarce formularul specific sesiunii din 3 noiembrie 2026 de pe platforma AFM, evitând utilizarea documentelor pregătite pentru etapele anterioare. Datele personale introduse (nume, cod numeric personal, domiciliu) trebuie să corespundă exact cu cele din actele oficiale.
AFM a semnalat că o problemă frecventă este utilizarea documentelor expirate sau incomplete. Certificatul de atestare fiscală pentru obligațiile către bugetul de stat trebuie emis cu cel mult 90 de zile înainte de înscriere, iar cel pentru impozitele locale cu cel mult 30 de zile. Ambele acte se emit pe numele solicitantului.
După transmiterea cererii, platforma generează un număr de înregistrare și rezervă suma solicitată, dar acest pas nu echivalează cu aprobarea finală. În termen de 10 zile, beneficiarul trebuie să încarce documentele privind vehiculul uzat (inclusiv seria VIN) și să selecteze un producător validat.
În urma aprobării finanțării, persoana are la dispoziție 60 de zile pentru casarea și radierea mașinii vechi, termen care pornește de la obținerea statusului de «beneficiar aprobat».
Date istorice ale programului
Potrivit datelor citate de Agerpres, între 2005 și 2024, prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost casate 1.061.452 de autovehicule. În aceeași perioadă s-au achiziționat 719.999 de mașini noi, dintre care 49.716 erau complet electrice și 9.797 plug-in hybrid.
În anul 2025, AFM a aprobat 12.557 de ecotichete pentru persoane fizice. Lista publicată la 19 octombrie 2026 include 1.419 ecotichete aprobate până la acel moment pentru sesiunea curentă.