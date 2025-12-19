CSA Steaua cere oficial FIFA și UEFA suspendarea României din fotbalul internațional. FRF, acuzată că funcționează ilegal
FRF, acuzată că funcționează în mod ilegal
Clubul Sportiv al Armatei Steaua a solicitat oficial FIFA și UEFA excluderea tuturor echipelor românești din competițiile europene, precum și a echipei naționale a României din competițiile internaționale, susținând că Federația Română de Fotbal (FRF) ar funcționa în mod ilegal.
Anunțul a fost făcut vineri de Florin Talpan, juristul CSA Steaua, care a precizat că a transmis o notificare forurilor internaționale prin care semnalează faptul că FRF nu ar figura în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, situație pe care o consideră incompatibilă cu statutul legal al unei federații sportive naționale.
„Am notificat UEFA și FIFA și le-am informat că Federația Română de Fotbal activează în mod ilegal. Am cerut trimiterea unei comisii de control pentru a verifica neregulile și suspiciunile de corupție existente în cadrul FRF”, a declarat Florin Talpan.
Juristul CSA Steaua a invocat și cazul clubului FCSB, despre care susține că ar fi trebuit retrogradat în 2017 după schimbarea denumirii, conform regulamentelor FRF. În opinia sa, menținerea echipei în Liga I ar reprezenta o încălcare a statutului federației.
„Am solicitat FIFA și UEFA excluderea tuturor echipelor românești din cupele europene și a echipei naționale până când FRF va intra în legalitate. Federația a avut suficient timp să rezolve aceste probleme. Performanța sportivă trebuie obținută corect, nu prin decizii arbitrare”, a mai spus confirmat Talpan.
Acesta a avertizat că, în lipsa unor măsuri din partea forurilor internaționale, va sesiza Ministerul Justiției din Elveția, acuzând FIFA și UEFA de pasivitate.
Florin Talpan a reiterat și nemulțumirile legate de imposibilitatea promovării CSA Steaua în ligile superioare, pe care o pune pe seama conducerii FRF.
Totodată, juristul a anunțat că a repus pe rol procesul prin care CSA Steaua solicită despăgubiri de 37 de milioane de euro de la FCSB pentru folosirea ilegală a mărcii „Steaua București” în perioada 2004–2014. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, iar demersul a fost reluat la data de 16 decembrie.
Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul Galei „Sportivii Anului 2025”, organizată de CSA Steaua.
