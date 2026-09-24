Gică Hagi a anunțat lotul României pentru Suedia. Cei 23 de jucători convocați pentru meciul din Liga Națiunilor

Gică Hagi a ales cei 23 de jucători pentru Suedia - România. 9 tricolori rămân la Mogoșoaia
Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul dintre Suedia și România, programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, la Stockholm. Partida marchează debutul naționalei României în noua ediție a Ligii Națiunilor.
Selecționerul a decis să nu deplaseze în Suedia întregul lot convocat pentru această acțiune. Din cei 32 de fotbaliști convocați, nouă vor rămâne la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, unde vor continua pregătirea alături de stafful naționalei. Decizia este legată de programul aglomerat al României, care are patru meciuri într-un interval de aproximativ 10 zile.
Lotul României pentru meciul cu Suedia
Pentru partida de la Stockholm, Gică Hagi se va baza pe următorii 23 de jucători:
Portari:
Ionuț Radu
Valentin Cojocaru
Otto Hindrich
Fundași:
Andrei Rațiu
Radu Drăgușin
Andrei Coubiș
Virgil Ghiță
Andrei Borza
Nicușor Bancu
Andrei Burcă
Matei Ilie
Lisav Eissat
Mijlocași:
Tudor Băluță
Darius Olaru
Nicolae Stanciu
Valentin Mihăilă
Ianis Hagi
Vladimir Screciu
Răzvan Marin
Vlad Dragomir
Atacanți:
Louis Munteanu
Florin Tănase
Dennis Man
Lista oficială a celor 23 de jucători a fost anunțată de Federația Română de Fotbal înaintea plecării naționalei spre Stockholm.
Cei 9 jucători care rămân la Mogoșoaia
Nouă dintre fotbaliștii convocați pentru această acțiune nu vor face deplasarea în Suedia.
Este vorba despre Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.
Cei nouă vor continua pregătirea la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, sub coordonarea staffului tehnic al echipei naționale.
Suedia - România, primul meci al lui Gică Hagi în noua ediție a Ligii Națiunilor
Meciul Suedia - România se dispută vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Stockholm.
Partida reprezintă primul meci al României în noua ediție a Ligii Națiunilor și primul joc oficial al lui Gică Hagi în actualul mandat de selecționer. România face parte din Liga B, alături de Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia.
Programul următoarelor partide ale României este:
25 septembrie: Suedia - România
28 septembrie: România - Bosnia și Herțegovina
2 octombrie: Polonia - România
5 octombrie: România - Suedia
De ce a ales Hagi un lot de 23 de jucători pentru Suedia
Federația Română de Fotbal explică decizia prin programul foarte aglomerat al naționalei. România are patru partide programate într-un interval de doar 10 zile, astfel că stafful tehnic a decis să gestioneze lotul diferit pentru fiecare confruntare.
Astfel, 23 de jucători au fost deplasați la Stockholm pentru partida cu Suedia, în timp ce ceilalți nouă fotbaliști convocați vor continua pregătirea în România.