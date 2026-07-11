Advertising
Sport· 1 min citire
Handbal masculin: Victorie spectaculoasă pentru România, care s-a calificat la EURO U20
România U20 a învins Israel U20 FOTO: FRH.ro
Publicat11 iul. 2026, 21:56
Sursărealitatea.net
Selecționata României a reușit o victorie spectaculoasă, 39-31 (17-16) cu Israelul, sâmbătă, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, iar acest lucru i-a adus o calificare nesperată în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026, găzduit de România.
Citește și
- 17:03Doliu în fotbalul internațional: Jayden Adams, titular al Africii de Sud la Cupa Mondială, a murit la 25 de ani
- 14:30Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj emoționat după moartea tatălui său: "Ești și vei rămâne campionul nostru"
- 10:06Înot: Aissia Prisecariu a cucerit medalia de bronz la 200 metri spate, la Europenele de juniori
- 10:02Auto: Simone Tempestini a câștigat prima specială a Raliului Sibiului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News