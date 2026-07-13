Tenis. Italianul Jannik Sinner a câștigat Wimbledon 2026
FOTO: Facebook / Wimbledon
Ambii au ajuns în ultimul act neînvinși, după câte șase meciuri disputate la această ediție, și au statistici excelente pe iarbă.
Jannik Sinner l-a învins duminică pe germanul Alexander Zverev, scor cu 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, și și-a păstrat titlul în proba masculină de simplu de la Wimbledon.
Italianul, liderul clasamentului mondial, a cucerit al doilea său trofeu la All England Club și al cincilea titlu de Grand Slam din carieră, reducând diferența față de rivalul său Carlos Alcaraz, care are șapte trofee majore.
Un duel așteptat
Ambii au ajuns în ultimul act neînvinși, după câte șase meciuri disputate la această ediție, și au statistici excelente pe iarbă.
Cifrele anunțau o confruntare clasică între doi jucători puternici de pe linia de fund, în care calitatea primului serviciu și calmul în momentele importante vor conta enorm.
Finala a adus față în față și pe ocupanții primelor două poziții ale clasamentului ATP, conform ierarhiei actuale, un duel potrivit pentru o asemenea scenă.
Sinner a adunat o serie impresionantă de seturi câștigate consecutiv, în timp ce Zverev și-a îmbunătățit jocul în tie-break-uri și în momentele decisive.
Rivalitatea dintre cei doi s-a înclinat clar în favoarea italianului în ultimele sezoane, însă cifrele germanului la serviciu, inclusiv la al doilea serviciu, sugerează o confruntare mai echilibrată decât arată rezultatele directe recente.
Pe iarbă, unde tenisul agresiv încă de la primele lovituri este răsplătit, una sau două schimbări de ritm ar putea decide desfășurarea seturilor.
Avantaj clar pentru Sinner în confruntările directe
Istoria recentă a întâlnirilor dintre cei doi este dezechilibrată. Sinner conduce cu 9–1 în ultimele 10 meciuri încheiate și a câștigat toate cele 4 confruntări disputate în 2026. În acest sezon, italianul l-a învins pe neamț în minimum de seturi la Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid, toate partidele fiind câștigate cu 2–0.
Seria se prelungește și în 2025, când Sinner s-a impus la Turneul Campionilor de la Torino, la Paris, Viena și la Australian Open, unde a câștigat cu 3–0. În 2024, italianul a câștigat și meciul de la Cincinnati, cu 2–1.
Cea mai recentă victorie a lui Zverev împotriva lui Sinner din acest interval a fost obținută la US Open 2023, scor 3–2.
Germanul mai câștigase anterior la Monte Carlo, în 2022, și la Köln, în 2020, în timp ce Sinner se impusese la Roland Garros, tot în 2020.
Privind ultimele 10 confruntări menționate, Sinner conduce cu 9–1.
Tendința este evidentă, însă jocul pe iarbă poate reduce diferențele, iar statisticile lui Zverev la serviciu din ultimele două săptămâni arată că germanul poate schimba dinamica duelului. Dacă va reuși să câștige câteva game-uri echilibrate pe serviciul adversarului, rivalitatea ar putea începe un nou capitol.
Forma și seriile: Câte 6 victorii, dar Sinner domină la seturi
Ambii finaliști au obținut câte șase victorii la Wimbledon 2026, traseul necesar pentru calificarea în finală. Statisticile arată că Sinner are o serie de 17 seturi câștigate consecutiv, semn că a trecut cu autoritate de tururile precedente.
Zverev a ajuns la șapte seturi câștigate la rând, o serie care indică evoluții tot mai solide pe măsură ce turneul a avansat. Concluzia este simplă: niciunul dintre cei doi jucători nu a traversat perioade îndelungate de slăbiciune pe iarba londoneză.
Serviciul lui Sinner a fost o armă importantă, italianul reușind 113 ași în șase meciuri, adică o medie de 18,83 pe partidă. Zverev a servit 87 de ași, cu o medie de 14,5 pe meci, dar are un procentaj general mai ridicat al primului serviciu.
Diferența sugerează două stiluri distincte: Sinner are o viteză maximă mai mare și finalizează mai eficient punctele după prima lovitură, în timp ce Zverev introduce mai multe prime servicii în teren. Cum ambii au menținut dublele greșeli la un nivel rezonabil, game-urile de serviciu ar putea fi câștigate frecvent, iar break-urile din debutul seturilor vor avea o valoare deosebită.
Serviciul și returul, analizate prin cifre
Sinner a introdus în teren 65,93% dintre primele servicii și a câștigat 85,27% dintre punctele începute astfel. Atunci când nu i-a intrat primul serviciu, italianul a câștigat totuși 56% dintre punctele jucate cu al doilea serviciu.
Zverev a fost mai precis la prima minge, cu un procentaj de 75,21%, și a câștigat 79,37% dintre punctele jucate cu primul serviciu. Al doilea său serviciu a fost și mai solid, germanul câștigând 61,90% dintre aceste puncte.
În ansamblu, primul serviciu al lui Sinner a produs mai multe daune, în timp ce Zverev a avut un nivel ușor mai ridicat în punctele începute cu al doilea serviciu.
În ceea ce privește jocul ofensiv, Sinner conduce cu 261 de lovituri câștigătoare, față de cele 227 ale lui Zverev, în cele șase meciuri disputate. Italianul a comis 163 de erori neforțate, iar germanul 159.
Raportul dintre loviturile câștigătoare și greșeli îl avantajează pe Sinner: +98, față de +68 în cazul lui Zverev. Cifrele confirmă stilul controlat și agresiv al italianului încă de la primele lovituri.
Sinner a comis în medie 2,67 duble greșeli pe meci, iar Zverev 3,33, valori acceptabile pentru acest nivel. Dacă tendințele se păstrează, schimburile vor înclina spre Sinner atunci când italianul va lovi bine prima minge, în timp ce Zverev va încerca să prelungească punctele și să se bazeze pe eficiența celui de-al doilea serviciu.
Momentele de presiune: Break-uri și tie-break-uri
Tie-break-urile au reprezentat un punct forte pentru ambii jucători. Zverev are șase victorii și o singură înfrângere în tie-break-urile disputate la acest turneu, ceea ce înseamnă un procentaj de succes de 85,71%. Sinner are patru victorii și o înfrângere, cu o rată de succes de 80%.
În momentele decisive pe propriul serviciu, Zverev a salvat 77,27% dintre mingile de break cu care s-a confruntat și a cedat doar cinci game-uri de serviciu pe parcursul turneului. Sinner a salvat 71,43% dintre mingile de break și și-a pierdut serviciul de șase ori.
Asemenea diferențe decid frecvent meciurile pe iarbă, iar rezultatele recente ale lui Zverev în tie-break-uri și la salvarea mingilor de break îi oferă o cale clară pentru a duce finala spre seturi foarte echilibrate.
La retur, Sinner și-a creat 64 de mingi de break și a fructificat 35,94% dintre ele, reușind în total 23 de break-uri. Zverev a fost mai eficient, transformând 42,86% dintre cele 49 de oportunități și obținând 21 de break-uri.
Italianul își creează mai multe ocazii pe meci, în timp ce germanul profită mai bine de un număr mai redus de șanse. Dacă Sinner va continua să producă multe oportunități la retur, își poate permite un procentaj ceva mai scăzut de concretizare. Dacă Zverev va menține partida echilibrată, eficiența sa superioară și rezultatele din tie-break-uri pot deveni un avantaj în finalurile de set.
Analiza statistică
Jannik Sinner, actualul lider mondial ATP, este primul jucător înscris pe tabelul acestei finale și liderul evident al confruntărilor directe recente. În cele șase meciuri disputate la Wimbledon a reușit 113 ași, a câștigat 85,27% dintre punctele jucate cu primul serviciu și a oferit una dintre cele mai bune combinații dintre lovituri câștigătoare și erori controlate de la acest turneu.
Seria sa de 17 seturi câștigate consecutiv arată cât de rar a fost pus în dificultate. De asemenea, italianul și-a creat 64 de mingi de break, cifră care demonstrează presiunea constantă exercitată la retur.
Alexander Zverev, ocupantul locului al doilea în clasamentul ATP, propune un alt tip de presiune la serviciu. Germanul conduce în această finală la precizia primului serviciu, cu 75,21%, și are avantajul la punctele câștigate cu al doilea serviciu, cu 61,90%.
Bilanțul său de 6–1 în tie-break-uri și procentajul de 77,27% al mingilor de break salvate indică un jucător care gestionează cu calm punctele importante. Cu 87 de ași și 227 de lovituri câștigătoare, germanul a controlat pentru perioade lungi partidele disputate. Dacă își va îmbunătăți ușor procentajul punctelor câștigate cu primul serviciu, menținând aceeași precizie, diferența față de Sinner se poate reduce rapid.
Perspectivele finalei
Statisticile indică numeroase game-uri câștigate de jucătorul aflat la serviciu, ceea ce înseamnă că puținele oportunități de break ar putea decide seturile. Forța lui Sinner în primele lovituri și avantajul de 9–1 din confruntările directe recente îi oferă italianului o perspectivă mai favorabilă.
Performanțele lui Zverev în punctele importante, în special în tie-break-uri și la al doilea serviciu, mențin însă finala deschisă. Un eventual tie-break în primul set ar putea stabili direcția întregului meci.
Este de așteptat ca ambii jucători să încerce să scurteze punctele după primul serviciu și să protejeze zona din apropierea fileului. Profunzimea retururilor lui Sinner și capacitatea sa de a-și crea mai multe mingi de break pot înclina balanța în favoarea italianului. Replica lui Zverev constă în eficiența cu care fructifică numărul mai redus de oportunități.
Indiferent de rezultat, finala îi aduce față în față pe principalul favorit și pe al doilea favorit, pe suprafața de iarbă de la Wimbledon, iar statisticile sugerează că diferențele vor fi mici. Partida poate fi urmărită în direct pe Sofascore, cu statistici actualizate instantaneu și evoluția momentelor de avantaj.
Citește și
- 08:45Fotbal. Universitatea Craiova câștigă Supercupa României
- 14:00Doliu în fotbalul portughez: fostul atacant Manú a murit la 43 de ani, într-un accident rutier
- 09:37Afacerea Mondialului: FIFA vinde bucăți din gazonul finalei CM 2026 ca piese de colecție!
- 09:36CM 2026: Argentina învinge Elveția în prelungiri, scor 3-1, și se califică în semifinale
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News