Realitatea de Bacau - Știri de Ultimă Oră
28 de elevi români, blocați în teroarea rachetelor. Profesoara a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS ce se va întâmpla cu ei
Mai mulți români au rămas blocați în Dubai și Doha în urma ripostei de la Teheran. Printre aceștia se numără și un grup de 28 de elevi din Vrancea, care se aflau în excursie alături de două profesoare. Oamenii încearcă din răsputeri să afle când vor putea să se întoarce acasă.
Actualitate
34 de zboruri anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Actualitate
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială
Actualitate
Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu
Cum îi afectează războiul din Iran pe români: prețul carburanților ar putea depăși 10 lei/litru
Ministerul Afacerilor Externe al României: „Românii din zonele afectate de operațiuni militare sunt în siguranță. Aproape 1.000 de persoane, în contact cu misiunile diplomatice”
Ali Khamenei: drumul de la tânăr revoluționar la profet al terorismului. A fost ultimul lider străin cu care s-a văzut Nicolae Ceaușescu
Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
Actualitate
România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
Politica
Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”
Economie
Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO
Actualitate
AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei
Actualitate
Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
Actualitate
Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
Actualitate
Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
Actualitate
Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Actualitate
John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
Actualitate
Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
Actualitate
Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
Actualitate
Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Actualitate
Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Social
România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție