Cine este omul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu?

Sunt un om ca oricare altul. Căsătorit, cu două fetițe frumoase și deștepte. Ca profesie sunt programator, am urmat cursurile Politehnicii din București, apoi am plecat cu bursă în Franța, unde am finalizat studiile masterale și doctorale. Am locuit acolo vreme de șase ani și am lucrat în cadrul Universității din Grenoble. M-am întors în România decis să mă implic.

Care este sistemul de valori după care vă ghidați în viață?

În primul rând, sunt valorile și principiile creștine. Apoi, apreciez seriozitatea și punctualitatea.

Cum ați ajuns în politică? De ce ați ales să candidați?

Am intrat în politică în anul 2016, la apariția USR. După cum v-am spus, m-am întors din Franța decis să mă implic. Am simțit, la fel ca foarte mulți români, că lucrurile în țară nu mai puteau continua așa. Au urmat patru ani de lupte în Parlament cu Dragnea și acoliții, zile întregi de proteste pe stradă. Am văzut din interior ce înseamnă ca oamenii buni să stea deoparte, să nu îi intereseze, să voteze în orb, seduși de promisiuni deșarte.

Dacă aţi fi un simplu cetăţean ce calităţi credeţi că ar trebui să aibă un primar?

Primarul trebuie să facă totul pentru dezvoltarea comunității. Pentru asta trebuie să fie perseverent. Cred că asta este prima calitate pe care o are un edil bun. Urmează pregătirea profesională. Școala este foarte importană, cred sincer că vreme baronilor a trecut, orașele României nu pot ajunge la nivelul celor din UE cu tot felul de personaje lipsite de educație și de cultură în fruntea lor.

A trecut mai bine de o lună de când vă aflaţi în funcţia de primar al municipiului Bacău. Ce aţi reuşit să realizaţi în această perioadă?

Am preluat o instituție cu multe disfuncționalități, cu o organigramă depășită și mulți dintre directori numiți doar prin dispoziții de primar. La nivel administrativ, Bacăul a avut mult de pierdut în ultimii patru ani, de la pierderea de fonduri europene și bani returnați Comisiei Europene, la lipsa unor investiții majore. Cum s-ar spune, am intrat în pâine din prima zi, n-am avut timp de acomodare, nici eu, nici echipa mea.

Am reușit, în timp record, zic eu, să depunem primul proiect european, în valoare de peste cinci milioane de euro, pentru dotarea școlilor din municipiul Bacău, cu laptopuri, tablete, camere și table inteligente. Împreună cu noul administrator public am deblocat fazarea proiectului pe termoficare și am semnat la Ministerul Dezvolătirii, primul contract din etapa a treia a acestui proiect, adică branșarea Spitalului Județean și a Colegiului Economic la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic. Trebuie spus că aici s-au investit mulți bani europeni, între anii 2008-2012, inclusiv într-un grup de cogenerare care produce curent electric distribuit în rețeaua națională. Asta se traduce prin profit și costuri decente ale agentului termic oferit populației orașului. Tot în această perioadă, am alocat fonduri, prin rectificare bugetară, pentru achiziția de utilaje moderne la direcția de salubrizare. Am găsit o primărie care asigură curățenia orașului cu măturoaie din nuiele, ori așa ceva este inadmisibil.

Începând de anul viitor, după finalizarea procedurilor legale de achiziție, băcăuanii vor vedea pe toate străzile municipiului cum se face curățenie în secolul XXI. În fine, am demarat discuțiile cu CNI-Compania Națională de Investiții și am alocat deja banii pentru studiile necesare pentru redeschiderea stadionului municipal, în prezent o ruină. Și la capitolul taxe și impozite locale am lucrat.

După cum am promis în campania electorală, schimbăm, începând cu 1 ianuarie 2021, sistemul de impozitare locală. Nu va mai fi pe criterii geografice, ci pe facilități urbane. Dacă nu beneficiezi de iluminat, asfalt, școală și parc în apropiere, transport în comun, plătești mai puțin la impozitul pe proprietate.

Care sunt cele mai importante trei probleme care necesită soluţionare de urgenţă în municipiul Bacău?

Cred că cea mai serioasă problemă a Bacăului este cea legată de investiții. Vine apoi alimentarea cu apă a orașului. În cazul acesta, lucrurile par a se așeza, după semnarea contractului european pe POIM, pentru înlocuirea rețelelor din municipiu, precum și a părții de aducțiune de la Valea Uzului, nereabilitată. În primăvara anului viitor se finalizează și rezerva de apă. În plus, am solicitat celor din conducerea companiei de apă să vină cu soluții pentru indentificarea celei de-a treia surse de alimentare cu apă a orașului pentru a nu mai exista niciodată nicio problemă.

Cât de importanți sunt tinerii și ce veți face pentru a-i implica activ pe aceștia în viaţa comunităţii?

Ați pus degetul pe rană. Bacăul suferă din cauză că tinerii, după ce-și termină studiile, nu se mai întorc aici. Cei mai valoroși dintre ei pleacă fie în străinătate, fie se stabilesc în Iași, Cluj-Napoca sau București. Oricâte dezbateri am face, oricâte evenimente în care să-i implicăm în mod direct s-ar desfășura, Bacăul a fost acum câțiva ani, Capitala Tineretului din România, fără investiții publice majore care să ne transforme într-un oraș atractiv pentru investitorii privați, nu vom reuși să convingem tinerii să rămână aici.

Toate sunt legate între ele: investițiile publice aduc investiții private care generează plus-valoare iar asta înseamnă ridicarea nivelului de trai prin creșterea veniturilor. Asta este rețeta succesului. În paralel, stimularea evenimentelor culturale de amploare și industria de entertainment. Mai pe românește, timpul liber. Tinerii vor joburi decente și viața socială. Punem la punct o strategie completă, în strânsă colaborare cu ei.

Să facem un exercițiu de imaginație. Cum va arăta municipiul Bacău în 2024?

În 2024, Bacăul va fi un oraș prietenos cu cetățenii lui și deschis investitorilor.

Funcția pe care o ocupați le permite oamenilor să fie critici. Ce le transmiteți?

Libertatea de exprimare și critica fac parte din democrație. Cetățenii trebuie să fie implicați, să fie tot timpul în gardă pentru a atenționa administrația ori de câte ori simt că este nevoie de așa ceva. Îi invit să o facă dar cu decență și bun-simț.

