Azi dimineața, in jurul orei 08.50, pe DN 11, in localitatea Helegiu s-a produs un accident de circulație in următoarele împrejurări: un tânăr de 29 de ani, din județul Mehedinți, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, pe direcția Bacau-Onesti, intr-o curba la dreapta a derapat, a pătruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu partea laterala cu un autoturism condus regulamentar de o tânăra de 24 de ani, din Targu Trotus.

Din impact, autoturismul a fost proiectat in parapet. Șoferița a fost transportată la spital pt îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Traficul de desfășoară in acest moment alternativ. Cercetările se efectuează in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpa.

Sursa: Realitatea de Bacau