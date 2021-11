În cursul lunii octombrie, au fost controlaţi 200 de angajatori și au fost aplicate 44 amenzi, totalizând 398.500 lei.

Inspectorii de muncă din cadrul corpului de control relaţii de muncă au verificat 130 de angajatori la care lucrau 9512 salariați. Au fost aplicate 46 sancţiuni contravenţionale, din care 20 avertismente și 26 amenzi în valoare totală de 279.500 lei.

Astfel, au fost depistați 7 angajatori care practicau muncă fără forme legale (10 persoane), fiind aplicate 7 amenzi pentru munca la negru, în valoare de 180.000 lei.

Din totalul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata 6 sanctiuni au fost pentru neincheierea contractului individual de munca in forma scrisa si una pentru netransmiterea contractelor individuale de munca in Registrul general de evidenta salariatilor (REVISAL)

Tot în domeniul relaţiilor de muncă au mai fost aplicate sancţiuni pentru:

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca suplimentara;

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca de noapte;

nerespectarea prevederilor legislatiei privind repausul saptamanal;

nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi 70 agenţi economici. Pentru neconformităţile depistate, au fost aplicate 203 sancţiuni contravenţionale din care 185 avertismente si 18 amenzi în valoare totală de 119.000 lei.

Tot in acest domeniu, precizăm că au fost inregistrate 15 comunicari de evenimente dintre care 4 accidente mortale si 11 fiind soldate cu incapacitate temporară de muncă.

Principalele nereguli sanctionate au fost :

nerealizare masuri dispuse la controlul anterior

instruire necorespunzatoare

lipsa control medical

neintocmire plan de prevenire si protectie

echipamente de munca necorespunzatoare

In campania de verificare a respectarii masurilor de protectie a salariatilor impotriva noului coronavirus inspectorii ITM au efectuat 139 controale. In timpul actiunilor de verificare au fost gasite 50 de deficiente fiind aplicate 44 de avertismente si 3 amenzi in valoare de 7.000 lei.

Principalele nereguli sanctionate au fost: nerespectarea masurilor impuse de lege in ce priveste prezentarea certificatului verde, lipsa sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie de catre salariati , neasigurarea triajului observational la intrarea in societate , lipsa unei persoane desemnate pt verificarea temperaturii si triaj epidemiologic, firmele nu au revizuit evaluarea factorilor de risc in contextul pandemiei cu noul coronavirus si unii operatori economici nu au luat masuri sa afiseze la loc vizibil masurile cu privire la prevenirea imbolnavirii cu virusul Sars-CoV-2.

Compartimentul securitate si sanatate in munca a finalizat Actiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoaca afectiuni musculo-scheletice (AMS) , precum si a masurilor luate de angajatori in vederea prevenirii acestora.

Actiunea a vizat societatile comerciale din urmatoarele domenii : silvicultura si exploatari forestiere, industria extractiva, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, constrctii metalice,fabricarea de mobila,comert cu ridicata, depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi si activitati de posta si curierat.

Inspectorii Corpului de control securitate si sanatate in munca au efectuat actiuni de control complexe la 18 societati la care lucrau peste 600 de salariati. Au fost constatate un numar de 41 de deficinte pentru care inspectorii de munca au aplicat 39 de avertismente si o amenda in valoare de 8000 de lei.

Conform obiectivului actiunilor de control principala neconformitate a fost neasigurarea mijloacelor pentru asezarea lucratorilor care desfasoara activitate ortostatica, urmata de neevaluarea riscurilor si instruirea insuficienta din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

Pe parcursul lunii octombrie, au fost inregistrate 38 de sesizari ,toate fiind solutionate. Majoritatea reclamatiilor , in numar de 32 au avut ca obiect neplata unor drepturi salariale restul petentilor reclamand incalcari ale legislatiei muncii referitoare la : concedierea individuala, munca nedeclarata, neplata orelor suplimentare sau refuzul angajatorilor de a elibera adeverinte.

De la sfarsitul lunii octombrie , Inspectia Muncii , prin Inspectoratele Teritoriale de Munca, deruleaza o ampla actiune de informare a cetatenilor «VIITORUL TAU INCEPE AZI.MERITI CA MUNCA TA SA FIE RECUNOSCUTA «

Scopul campaniei este cresterea gradului de constientizare a lucratorilor cu privire la consecintele sociale si economice negative pe care le produce munca nedeclarata si munca subdeclarata, la drepturile si obligatiile pe care le au acestia, cat si la riscurile la care se expun atunci cand accepta sa munceasca ‘la negru’ sau ‘la gri’.

In cadrul acestei campanii , inspectorii de munca vor distribui materiale promotionale, pliante in timpul actiunilor de control cat si in spatiile cu afluenta mare de persoane (gari , autogari, piete, targuri, etc) .

Din 28 octombrie si pana in prezent au fost deja impartite peste 200 de pliante iar , in cazul actiunilor de control la societati cu un numar mare de salariati au fost facute scurte instruiri si s-a raspuns la intrebarile salariatilor.

