Bacauanul Marius Mihai Draghici – acuzat de moartea a 39 de emigranti – a fost extradat joi, in mod definitiv, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anuntul a fost facut de avocatul Adrian Cuculis.

„Românul acuzat că ar fi cauzat în UK moartea a 39 de imigranți a fost extrădat astăzi în mod definitiv de către ICCJ. (…) Deși mandatul (de arestare) are grave probleme de legalitate și autoritățile în UK au refuzat să puna la dispoziție actele ce stau la baza mandatului, (deși CAB le ceruse) ÎCCJ, în cinci ore de la contestație a clarificat deja că trebuie să fie extrădat. Presa din UK deja vorbește despre alocarea a trei milioane de Euro de către justiția de acolo pentru procesul lui Drăghici, iar procurorul atașat ambasadei a cerut în nenumărate rânduri extrădarea de urgență a lui Drăghici până pe maxim 20.10.2022. Întâmplare sau nu, s-a întâmplat”, anunță avocatul Adrian Cuculis.

Marius Draghici, un barbat de 48 de ani nascut in Onesti – judetul Bacau, a fost dat in urmarire internationala, fiind implicat in moartea a 39 de vietnamezi. Acesta se ascundea intr-o locuinta inchiriata, in capitala. Zece persoane, printre care si un alt roman, au fost deja condamnate in Anglia la aproape 100 de ani de inchisoare pentru omor din culpa si trafic de migranti.

Marius-Mihai Drăghici are 48 de ani şi a fost depistat de poliţiştii de la Direcţia de Investigaţii Criminale din IGPR într-o locuinţă închiriată din Sectorul 1 al Capitalei. El este suspectat de poliţiştii din Marea Britanie că, altături de alte persoane, ar fi organizat, în octombrie 2019, în oraşul Essex, transportul în urma căruia 39 de migranţi vietnamezi au murit sufocaţi în remorca unui TIR. Migranții aveau între 15 şi 44 de ani şi ar fi stat înauntru peste 12 ore la temperaturi insuportabile.

Poliţiştii britanici au făcut publică fotografia lui Marius Drăghici la sfârşitul lunii trecute şi i-au rugat pe cei care îl recunosc să sune la poliţie. În România, individul era căutat de oamenii legii încă din noiembrie 2021, la cererea autorităţilor din regat, dar ar fi reuşit să fugă de fiecare de data de ei, mutându-se dintr-un loc în altul.

Sursa: Realitatea de Bacau