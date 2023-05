În plus, mineralele din cafeaua de ghinde tonifică organismul.

Ghinda este recunoscută pentru efectele sale benefice asupra organismului uman, iar despre ea se spune că ar avea, inclusiv, proprietăți anticancerigene.

– Omega 6

– fenoli

– magneziu

– vitamina B 6

– antioxidanți

Oamenii au descoperit, încă din cele mai vechi timpuri, cafeaua de ghinde și au folosit-o ca înlocuitor al cafelei naturale boabe.

Principalul avantaj al cafelei de ghinde este că nu conține cofeină, dar este bogată în substanțe nutritive și are gust bun. În plus, are și efect terapeutic, întărindu-ne organismul.

Cafeaua din ghinde a fost folosită ca înlocuitor de cafea în toată lumea în vremuri de război și foamete și a ajutat.