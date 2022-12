O intamplare halucinanta a fost relatata de portalul Stiri de Cluj, despre o orgie petrecuta in weekend-ul 16-18 decembrie, intr-o camera de hotel din oras. La orgie au participat aproximativ 10 barbati, 2 din Bacau, unul din Neamt si restul din Cluj.

”Am aflat ulterior că este vorba despre o persoană care are Sida. A avut loc la hotelul Belvedere o petrecere, unde a avut loc orgia sexuală, cu participarea a zece persoane. Una din persoane este infectata cu HIV. Eu am anunțat deja o persoană despre cele aflate, dar pe celelalte nu le cunosc. Majoritatea persoanelor care au participat sunt din Cluj”, a relatat Sorin, care vrea ca toți cei care au participat să meargă la medic.

Mircea ar fi cel care a închiriat camera și care ar fi cumpărat drogurile. ”Individul care are HIV se numește Mircea… Am fost cu el la Cluj, de la Bacău la Cluj. Ne-am cazat la Hotel Belvedere de vineri pana duminica… Aici s-au cumpărat droguri de către Mircea, o cantitate mare… Seara s-au adunat mai multe persoane, vreo 10 în camera 409 și s-a făcut sex… s-au consumat droguri…”, a mai spus Sorin pentru site-ul din Cluj.

Dupa petrecere, Sorin si Mircea au plecat spre Bacau. Pe drum, politistii DIICOT au oprit masina condusa si au gasit droguri:

Grupul s-a despărțit în termeni amiabili, iar Sorin și Mircea au pornit spre casă, pe drumul spre Bacău. ”Cei care au făcut flagrant au spus că acesta are Sida. Mi-au spus ”Știi că are Sida?”. Atunci am făcut plângere penală împotriva lui. ”, a mai relatat Sorin

Plangerea penala a fost depusa la sectia de politie din orasul Buhusi, impotriva lui Mircea:

”Cazul a fost trimis mai departe procurorilor, pentru a cerceta speța. Există plângerea la care faceți referire”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Bacău

Sursa: Realitatea de Bacau