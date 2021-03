Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a explicat, marți seara, la un post TV, de ce şefii de la IPJ Bacău şi cei de la Poliţia Onești, destituiţi din funcţii în urma tragediei în care au murit doi oameni, ocupă în continuare funcţii de conducere în poliţie. Ministrul spune că regulamentele obligă ca înlocuirea să se facă pe o perioadă limitată în timp şi pe o structură similară.

„După o astfel de tragedie, cei vinovaţi vor plăti, vă asigur, acest lucru, iar noi trebuie să tragem învăţăminte.

Eu am primit un raport preliminar la 48 de ore de la tragedie şi în mai puţin de o oră de ce l-am primit am ieşit public, am comunicat elementele preliminare şi măsurile pe care le-am luat, sesizând unitatea de parchet competentă.

De asemenea, am dispus înlocuirea şefilor IPJ Bacău, respectiv al Poliţiei Municipiului Oneşti. Pe toate regulamentele noastre interne această înlocuire se poate face pentru o perioadă limitată în timp şi pe o structură similară. În ceea ce priveşte urmărirea penală, indiferent că ocupă o poziţie sau alta, ea merge înainte şi vor răspunde cei care sunt vinovaţi. La mai puţin de o zi după raportul preliminar am mai primit completări şi am mai luat o decizie şi anume aceea ca la nivelul tuturor structurilor Poliţie Române am declanşat un proces de reanaliză a petiţiilor şi sesizărilor fără caracter penal”, a declarat Lucian Bode marţi seară, la un post TV.

„În zilele următoare, eu sper mâine, să avem raportul final. După ce voi avea raportul final, evident că vor urma şi alte măsuri. Nici nu-mi imaginez că imediat ce finalizăm raportul, Corpul de control nu va primi o sarcină de control, să verifice în detaliu tot ce s-a întâmplat acolo”, a spus Lucian Bode.

Sursa: Realitatea de Bacau