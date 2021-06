Un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău a fost selectat să participe, în perioada 26-27 iunie a.c., la evenimentul „Cu bicicleta la mare 2021”, organizat de Asociaţia „Cu bicicleta departe”.

Poliţia Română a răspuns afirmativ la invitaţia adresată instituţiei de către asociaţia “Cu bicicleta departe”, de a desemna participanţi la un mars pe biciclete, eveniment menit să încurajeze mersul pe două roti, ca mijloc de transport alternativ pentru un stil de viaţa sănătos.

Astfel, un ofiţer din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, respectiv comisar şef de poliţie Paraschiv Laurenţiu a fost selectat să participe la această activitate şi s-a alăturat echipei de ciclişti. Evenimentul a presupus parcurgerea a 300 de km, pe ruta Bucureşti-Amara-Năvodari.

Turul cicliştilor a reunit peste 150 de participanţi, printre care şi trei poliţişti. Aceştia au desfăşurat atât activităţi sportive cât şi de educaţie rutieră în rândul cicliştilor, competiţia având drept scop şi conştientizarea populaţiei asupra prevenirii accidentelor rutiere în care sunt implicaţi biciclişti.

“În foarte multe privințe, ciclismul este un sport al extremelor. Fără a aduce în discuţie în mod deosebit anduranţa pe care o presupune practicarea acestui sport, în acest an a trebuit să trec de la condițiile meteo marcate de temperatura scăzută și ploaia torențiala de acum doua săptămâni pe care am fost nevoit să le înfrunt prin participarea la Turul Colinelor 2021, la cele de peste 40 de grade resimțite în drumul pe bicicletă, la mare. Am fost selectat la nivelul Poliției Române alături de alți doi colegi deosebiți, Daniel și Ionut, pentru a sprijini mișcarea cicloturistică “Cu bicicleta la mare 2021”, acționând pentru asigurarea siguranței deplasării grupului de cicliști pe o distanță de aproximativ 300km, imbinand astfel plăcerea de a pedala cu misiunea încredințată, deloc ușoară. Cu această ocazie am asigurat respectarea normelor legale de către participanții la eveniment dar si de către ceilalți participanți la traficul rutier, am încurajat şi sprijinit continuarea deplasării de către cei care, pe fondul efortului deosebit pe care îl presupune acest sport, erau pe punctul de a se opri și, totdată am oferit sfaturi tehnice în legătură cu funcționarea bicicletei. Deci, puse toate în balanță, a fost un efort care a depășit simpla parcurgere a distanţei de 300 km, fiind înregistrată ca o misiune încheiata cu succes. Încurajez din tot sufletul sportul în general și, în mod special mersul pe bicicletă, cu respectarea normelor legale și în condiții de siguranță” a precizat comisar şef de poliţie, Paraschiv Laurenţiu.

Poliţistul băcăuan nu este la prima activitate de acest gen. Acesta a participat şi la evenimentul „Pedalăm pentru România”, organizat în an centenar, în care distanţa parcursă pe bicicletă a fost de 500 de km cu plecare din Iaşi către Alba Iulia precum şi la ediţia “Cu bicicleta la mare” din anul 2019.

De asemenea, în anul 2021, poliţistul a participat şi la Turul Colinelor, eveniment derulat în perioada 12-13 iunie a.c.