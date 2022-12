Consumatorii sunt avertizati sa nu mai spele carnea cruda de pui deoarece aceasta practica creste riscul de intoxicatii alimentare. Un sondaj online, la care au participat 4500 de adulti din Marea Britanie, a constatat ca 44% dintre acestia spalau carnea inainte de preparare. Expertii avertizeaza ca aceasta practica raspandeste bacteria campylobacter pe maini, pe suprafetele de lucru, pe haine si pe echipamentul de gatit.

Bacteria afecteaza aproximativ 280.000 de persoane din Marea Britanie in fiecare an, dar doar 28% din participantii la sondaj au auzit de aceasta. Doar o treime dintre persoanele participante stiau ca pasarile de curte sunt principala sursa a bacteriei. Cu toate acestea, 90% auzisera de salmonela si e.coli. Majoritatea au spus ca spalau carnea de pui pentru a indeparta mizeria si microbii.

Campylobacter reprezinta cea mai comuna forma de intoxicatie alimentara din Marea Britanie. Majoritatea cazurilor provin de la pasarile de curte. Simptomele includ diaree, dureri de stomac, crampe, febra si starea generala de rau.

In general, persoanele infectate sunt bolnave pentru cateva zile, dar exista cazuri in care simptomele se transforma in probleme de sanatate pe termen lung, inclusiv sindromul de intestin iritabil si sindromul Guillain-Barre, o afectiune grava a sistemului nervos. In cazuri extreme, bacteria poate ucide. Cei mai expusi la acest risc sunt copiii sub cinci ani si persoanele in varsta.

„Spalatul carnii crude de pui este o practica comuna[…] Le recomandam oamenilor sa nu o mai spele si incercam sa ii facem pe acestia sa constientizeze riscul bacteriei campylobacter[…] Campylobacter este o problema serioasa. Aceasta poate cauza boli serioase si chiar si moartea”, a explicat Catherine Brown, director executiv la Food Standards Agency din Marea Britanie.

Sursa: Realitatea de Alba