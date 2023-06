Întâlnire surpriză la Piatra-Neamț. Micuții handbaliști de la OK Sport Onești, participanți la Festivalul de minihandbal ”Mircea Fleșeriu”, au avut parte și de o fotografie inedită. S-au întâlnit în Parcul Tineretului cu o mireasă și, nu se știe la solicitarea cui, s-au pozat cu o mireasă aflat în aceeași locație pentru albumul foto al nunții. Așa cum reiese din fotografie, momentul le-a plăcut tuturor, iar pentru cei mici rămâne o amintire frumoasă, iar pentru mireasă poate o idee despre sportul la care își va trimite copiii în viitor.

Handbaliști de la OK Sport Onești au participat pe 10 și 11 iunie 2023 la o nouă ediție a Festivalului de minihandbal ”Mircea Fleșeriu”. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Ceahlăul din Piatra Neamț, locație care s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei 335 de mici iubitori ai sportului cu mingea mică. S-a jucat pe trei terenuri la două grupe de vârstă, turneul fiind destinat copiilor de până la clasa a IV-a inclusiv.

”La final de competiție toată lumea a plecat de la sală zâmbind, iar această imagine a fost cea care a contat. Copiii s-au ales cu câte o medalie și dulciuri, dar au rămas în mod special cu o sumedenie de amintiri. Unii s-au întors de la fapt la Piatra Neamț, fiindcă au fost și-n anii trecuți și asta a însemnat pentru ei o bucurie. Consider că antrenorii au plecat de asemenea mulțumiți de numărul de jocuri și de faptul că această competiție programată înainte de vacanță le dă posibilitatea de a vedea nivelul la care au ajuns acești mici handbaliști. Faptul că în 2022 am avut 320 de copii și că în acest an numărul a mai crescut puțin, ne arată că trebuie să continuăm să muncim la fel de mult pentru organizare și pentru a oferi condiții bune pentru meciuri. Având în vedere aceste aspecte, poate că în 2024 vom găsi sprijin pentru a găzdui întrecerea în Sala Polivalentă, pentru ca acești copii să aibă posibilitatea și de a vizita orașul nostru”, a declarat Marcel Mihalcea, consilier DJS Neamț.

