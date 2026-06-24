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Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Ce spune primarul Capitalei despre acuzațiile DNA
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat24 iun. 2026, 12:30
Actualizat24 iun. 2026, 12:40
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu așteaptă în aceste momente decizia magistraților de la Tribunalul București în ceea ce privește contestația la controlul judiciar. Primarul Capitalei este acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă prea multe declarații, însă a negat acuzațiile aduse. Tot astăzi, edilul a fost și a dat cu subsemnatul la secția de poliție.
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