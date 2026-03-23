Acordul Uniunea Europeană – Mercosur intră în vigoare provizoriu: taxe vamale eliminate rapid pentru mai multe produse

Comisia Europeană a anunțat că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur va fi aplicat provizoriu începând cu data de 1 mai, o decizie menită să accelereze schimburile economice dintre cele două regiuni.

Potrivit oficialilor europeni, această aplicare temporară va permite eliminarea imediată a unor taxe vamale pentru o serie de produse, facilitând astfel comerțul bilateral, relatează AFP.

Decizia vine într-un context tensionat, în care Parlamentul European a sesizat în luna ianuarie Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a verifica legalitatea acordului.

Până la o hotărâre definitivă, estimată peste aproximativ un an și jumătate, executivul european a ales să meargă mai departe cu aplicarea provizorie.

Acordul ar urma să deschidă mai larg piața sud-americană pentru exporturile europene, inclusiv automobile, echipamente industriale, vinuri și băuturi spirtoase, către țări precum Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În același timp, piața europeană va deveni mai accesibilă pentru produse agricole din America de Sud, precum carne de vită și pasăre, zahăr, orez, miere sau soia.

Susținătorii acordului consideră că acesta ar putea stimula economia europeană, afectată de competiția globală, în special din partea China, dar și de politicile comerciale ale Statele Unite.

Pe de altă parte, criticii avertizează că liberalizarea schimburilor comerciale ar putea pune presiune pe agricultura europeană, din cauza importurilor mai ieftine și a diferențelor în standardele de producție și control.