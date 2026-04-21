Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice, recuperate în urma furtului, vor fi expuse la Muzeul Național de Istorie. Când pot fi admirate

Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice, recuperate în urma furtului din Ţările de Jos, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Naţional de Istorie a României, în perioada 22 aprilie-3 mai, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 - 18:00, a anunţat Muzeul Naţional de Istorie a României.

Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen au fost, în cele din urmă, recuperate pe 1 aprilie.

Coiful de la Coțofenești, un obiect geto-dacic datând din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr ., a fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coțofenești din județul Prahova, de un elev al școlii primare. Se presupune că piesa a aparținut unui rege geto-dac.

Cronologie

În dimineața zilei de 25 ianuarie 2025, o explozie puternică a avut loc în centrul orașului Assen. Inițial, poliția a anunțat că ar fi fost vorba despre o tentativă de spargere a unui bancomat aflat la Muzeul Drents. În acea perioadă urma să înceapă ultimul weekend al expoziției "Dacia - Kingdom of Gold and Silver", care prezenta artefacte valoroase ale dacilor, un popor ce a trăit pe teritoriul actual al României încă din jurul anului 2000 î.Hr . Piesa centrală a expoziției era Coiful de aur de la Coțofenești, realizat din aur aproape pur. În muzeu mai erau expuse și mai multe brățări dacice din aur, alături de sute de alte obiecte de patrimoniu.

Folosind explozibili, mai mulți indivizi au reușit să forțeze o ieșire de urgență a muzeului, după care au pătruns în interior și au spart vitrinele cu ciocane, sustrăgând cele mai valoroase exponate: coiful de aur și trei brățări.

Chiar în ziua jafului au fost făcute publice imagini cu suspecții, surprinzând trei persoane în timp ce detonează un dispozitiv exploziv. Ulterior, poliția a primit peste o sută de informații relevante.

Trei suspecți au fost arestați în Heerhugowaard. Un al patrulea, surprins de camerele de supraveghere într-un magazin de bricolaj din Assen, este în continuare căutat. Principalii suspecți, Douglas W. și Bernhard Z., au fost prezentați la televiziunea națională, fiind difuzate și fotografii ale acestora.

În România, directorul Muzeului Național de Istorie din București, Ernest Oberländer-Târnoveanu, a fost demis, fiind considerat responsabil pentru împrumutul exponatelor către Muzeul Drents, care, aparent, nu avea măsuri de securitate adecvate. Totodată, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a solicitat Țărilor de Jos acordarea unor "despăgubiri fără precedent". Parchetul îi investighează pe Douglas W., Bernhard Z. și pe al patrulea suspect, Jan B., considerând că există numeroase probe împotriva lor.

Doi dintre cei trei suspecți au ajuns la un acord cu Parchetul și au declarat că își asumă faptele. Cel de-al treilea continuă să nege implicarea, contestând atât probele, cât și desfășurarea anchetei. Verdictul în acest caz este așteptat pe 5 iunie.