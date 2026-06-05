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Actualitate· 1 min citire
Tânăr, la spital cu răni grave după ce a fost lovit de TIR: accident cutremurător la Bacău
5 iun. 2026, 07:53
Ambulanța a intervenit la accident
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
Sursă: realitatea.net
Accident grav în județul Bacău. Un tânăr a fost lovit în plin de un TIR. Impactul a fost surprins de o cameră de bord. Atenție, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Pe imagini se vede cum băiatul traversează strada printr-un loc nepermis, fără să se asigure, moment în care este lovit de TIR-ul care circula regulamentar.
Martorii au sunat imediat la 112, iar tânărul a fost transportat la spital cu răni grave. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
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